Grozljiva posilstva v Italiji; za vsaj polovico spolnih zlorab krivi tujci

Piše: Andrej Sekulović

Naša soseda vse bolj trpi zaradi množičnih migracij. Nova gnusna posilstva so pretresla italijansko javnost. Več kot 50 odstotkov nasilnih zločinov naj bi bili zagrešili priseljenci. Pozivi za remigracijo so vse glasnejši.

Romantični večer mladega para v Rimu se je 25. oktobra sprevrgel v nočno moro. V Parku Tre Teste na vzhodnem obrobju mesta je komaj polnoletno najstnico in njenega zaročenca okoli polnoči napadla tolpa vsaj petih magrebskih migrantov. Prestrašeni par so zvlekli iz avtomobila in dekle skupinsko posilili, medtem ko so njenega 24-letnega partnerja prisilili, da je to gledal.

Osrednji mediji sprva molčali

Migranti, najverjetneje iz Maroka, so sprva razbili stekla na avtomobilu in paru ukradli mobilna telefona, zatem so 18-letnico zvlekli iz vozila, njenega partnerja, ki jo je skušal braniti, pa sta dva od migrantov pritisnila k tlom in mu grozila s smrtjo. Kljub temu je klical na pomoč, dokler ga ni slišal policist, ta pa je poklical okrepitve. Dekletu so med posilstvom prav tako grozili, da jo bodo ubili, če se bo upirala. Migranti so pobegnili, par pa so odpeljali v bolnišnico, kjer je tudi medicinski pregled potrdil posilstvo. Žrtev je kasneje opisala napadalce kot skupino severnoafriškega izvora. Osrednji mediji so bili zaradi izvora storilcev sprva tiho, tako da je grozljiv incident prišel v javnost šele mesec dni kasneje, 25. novembra, kar je bilo ravno na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Namestnik predsednika vlade Matteo Salvini je napad označil za »grozljivega« in znova pozval h kemični kastraciji posiljevalcev in pedofilov. Gre za predlog, ki še vedno čaka na obravnavo v parlamentu.

Rop glavni motiv, posilstvo le pika na i

Policija je že 28. oktobra v rimskem predmestju aretirala dva Maročana, tretji osumljenec, tudi Maročan, pa je bil nekaj dni kasneje aretiran v Veroni. Prstni odtisi osumljencev se ujemajo z odtisi z razbitih stekel avtomobila, žrtev pa je enega od njih tudi prepoznala. Zapletlo pa se je pri vzorcih DNK, saj se slednji ne ujemajo z dvema migrantoma, ki naj bi partnerja posiljene potiskala ob tla, vsaj v enem primeru pa se sploh ne ujemajo z enim od aretiranih osumljencev. Zaradi tega so preiskovalci ugotovili, da so na prostosti vsaj še trije storilci in da je bilo migrantov več kot pet. Eden od osumljencev naj bi bil priznal, da je bil glavni cilj tolpe rop, saj so potrebovali denar za mamila. Na tem območju naj bi redno napadali prostitutke in druge naključne mimoidoče. Medtem ko policija lovi preostale migrante, ostajajo kljub neskladju z vzorci DNK vsi trije v priporu zaradi skupinskega spolnega nasilja, ropa in zarote.

Gambijski narkoman posilil 60-letnico

Park Tor Tre Teste, nekdaj priljubljen kraj zaljubljencev, ni bil prvič kraj takšnega napada, temveč postaja žarišče spolnega nasilja, mamilarskih poslov in kriminala. Dobra dva mesca prej, avgusta 2025, je bila v parku ob šestih zjutraj posiljena 60-letna sprehajalka psa. Posilil jo je 26-letni migrant iz Gambije, ki je bil v času gnusnega zločina »zadet« od kreka. Medtem ko jo je vlekel, da bi jo posilil, ji je zlomil dve rebri, kasneje pa je bil povezan tudi s posilstvom 44-letne ženske na bližnjem avtobusnem postajališču. Zadrogirani Afričan je prišel v Italijo leta 2016 in je leta 2023 celo prejel humanitarno pomoč, za katero se je, kot vidimo, »lepo« zahvalil domačinom. Zdaj je v priporu.

Novo posilstvo blizu Milana

Neki drug Gambijec pa je v kraju Gallarate v bližini Milana 21. novembra posilil 53-letno žensko v okrožju Cajello. Italijanka je bila zgodaj zjutraj, ko se je odpravljala v službo, napadena, pretepena in posiljena. 35-letni migrant jo je zvlekel za gredo v bližini parkirišča in jo zlorabil. Žrtev so odpeljali v bližnjo bolnišnico, policisti pa so kmalu aretirali storilca, ki so ga ujele nadzorne kamere. Ko so prišli na njegov dom, je še vedno nosil ista oblačila kot na posnetku. Gambijec živi v Italiji 11 let, je zaposlen kot mehanik in ima tri otroke. Med zasliševanjem je priznal svoje dejanje.

Čas je za remigracijo

Grozljivi incident se je zgodil v mestu, kjer je letos maja potekala velika identitarna konferenca za remigracijo, na kateri je bila glavna tema problematika priseljevanja. Konferenca bi morala potekati v Milanu, a je bila odpovedana zaradi levičarskih pritiskov, kljub slednjim pa jo je dovolil župan Gallarateja Andrea Cassani. Slednji je zločin strogo obsodil in dejal, da se je zgodil »le nekaj korakov od gledališča Condominium, kjer so pred nekaj meseci mladi iz vse Evrope, zaskrbljeni zaradi posledic nenadzorovanega priseljevanja in visoke nagnjenosti k kriminalu teh posameznikov, govorili o remigraciji«. Prav tako je ob prijetju osumljenca rekel: »Včeraj še ni bilo znano, kdo je krivec, vendar so vsi že razumeli, kaj se je zgodilo. Tokrat je našo sodržavljanko posilil Gambijec, ki očitno ni prišel v Gallarate plačevat naših pokojnin niti ni bežal pred kakšno vojno, temveč je prišel zato, da bi prejemal našo podporo. Posilil je žensko, ki bi lahko bila naša mama ali žena.« Cassani je hkrati izpostavil, da pri opozarjanju na povezavo med migracijami in zločini ne gre za rasizem, ampak za statistiko: »Več kot 50 odstotkov nasilnih zločinov storijo tujci, ki predstavljajo 10 odstotkov prebivalstva v Italiji.« Pozval je tudi, da »vsi državljani odprejo oči pred posledicami priseljevanja in da politika ustavi to invazijo ter pošlje te kriminalce nazaj v njihove države«. Eden od organizatorjev omenjene konference Andrea Ballarati pa je na družbenem omrežju X zapisal: »Mesto, v katerem smo imeli konferenco za remigracijo, je bilo priča še enemu primeru dozdevno integriranega tujega državljana, ki se je nekega dne zbudil in se odločil, da bo posilil naključno žensko na ulici, ker je pač dobil tak »vzgib«.

Statistike so jasne

Leta 2023 je bilo v Italiji med aretiranimi mladoletniki zaradi spolnega nasilja kar 56 odstotkov tujcev. V letu 2024 sta javnost najbolj pretresla dva incidenta; prvi je bil posilstvo 13-letnice na Siciliji, ki so jo skupinsko posilili migranti iz Egipta, drugi pa napad bangladeškega prosilca za azil na 10-letnico. Istega leta naj bi premierka Italije Giorgia Meloni izjavila, da migranti po podatkih notranjega ministrstva predstavljajo samo devet odstotkov prebivalstva, a zagrešijo kar 44 odstotkov posilstev in 50 odstotkov skupinskih posilstev. Marsikdo se zato sprašuje, zakaj se takšne stvari še vedno dogajajo pod njeno vladavino. Širše statistike iz leta 2024, ki vključujejo tudi druga kazniva dejanja, pa kažejo, da so tujci vpleteni v kar 60 odstotkov uličnih ropov, 61 odstotkov vlomov in 69 odstotkov primerov žeparjenja. V Italiji je na splošno več kot tretjina oziroma 34,7 odstotka prijavljenih ali aretiranih oseb tujega izvora.

Raziskava »Mladi in spolno nasilje«

Ločeno poročilo z naslovom »Mladi in nasilje na podlagi spola«, ki zajema triletno obdobje od 2020 do 2023, omogoča natančnejši vpogled v starostno skupino med 14 in 34 let; v tej skupini je bilo kar 59 odstotkov znanih storilcev spolnega nasilja tujcev, čeprav tvorijo v isti starostni skupini samo 12 odstotkov prebivalstva. Kar zadeva druge kategorije spolnega nasilja in zlorab, so bili vsi storilci v primerih prisilnih ali dogovorjenih porok tujci, slednje pa so med letoma 2020 in 2023 narasle z osem, na kar 28. Za 36 odstotkov zlorab nad družinskimi člani ali partnerji pa so bili prav tako odgovorni tujci.

Več kot 20 primerov letos novembra

Novinarka in publicistka Francesca Totolo, ki sodeluje predvsem z neodvisnim spletnim medijem Il Primato Nazionale, je sestavila seznam več kot dvajsetih primerov migrantskega, predvsem spolnega, nasilja od 1. do 19. novembra letos, ki vključujejo tujce, da bi tako opozorila na to problematiko in nujnost ukrepanja. Med incidenti so naslednji primeri; v Parmi je mlado dekle spremljala in nadlegovala skupina mladih tujcev, pri čemer so jo tudi spolno nadlegovali. V Bologni je 50-letno žensko z nožem napadel, jo pretepel in davil mlad tujec. V Padovi je ženska naletela na tri Magrebčane, ki so ji poskušali ukrasti psa in nanjo pljunili. V Arcori je brazilsko manekenko napadel ilegalni priseljenec iz Gambije; druga ženska pa je poročala o ponavljajočem se nadlegovanju istega moškega. V provinci Arezzo je 42-letni Tunizijec zabodel žensko in poskušal napasti policiste. V Rimu je 37-letno žensko spolno nadlegoval Albanec v kavarni, v Firencah sta dva moška posilila 35-letno turistko iz Paname. V Torinu je 23-letno študentko napadel migrant iz Bangladeša. V Lecci je 24-letni Maročan zasledoval in napadel 16-letno dekle, v Rietiju pa so aretirali 34-letnega nigerijskega večkratnega spolnega nadlegovalca. Gre le za nekaj izpostavljenih primerov s seznama, ki nam dajejo vedeti, kakšno je življenje v multikulturni družbi.