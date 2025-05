Grčija bo uvedla zaporno kazen za nezakonite migrante. Slovenija pa še naprej »fura« strategijo dobrodošlice. Kdo je tu nor?

Piše: Vančo K. Tegov

V Grčiji se zaostrujejo pogoji pod katerimi je sploh možen vstop tujcev – migrantov, povečujejo se kazni za tiste, ki v državo vstopijo nezakonito, kriminalizira se nezakonito bivanje v državi po zaključku upravnega postopka in se odpravlja možnost izdaje dovoljenja za prebivanje za tiste, ki v državi nezakonito prebivajo sedem let, so del sprememb v novem osnutku zakona grškega ministrstva za migracije in azil, poroča grška tiskovna agencija ANA-MPA.

Nov osnutek zakona je bil včeraj podrobno predstavljen na seji vlade, grški premier Kyriakos Mitsotakis pa je med drugim izjavil, da bodo “kazni strožje za tiste, ki v državo vstopijo ali v njej prebivajo nezakonito, če bo njihova prošnja za azil zavrnjena”. Jasno kot beli dan. Ali če ti povem da si nezaželen in da nimaš podlage za kakršno koli bivanje pri nas, ne hodi k nam trkat na vrata da te sprejmem še enkrat, čeprav te nisem sprejel že prej. Ne bo šlo. Ne.

Po poročanju ANA-MPA naj bi se za tiste, ki v državo vstopijo nezakonito, kazen povečala s treh mesecev na najmanj dve leti, v hujših primerih s šestih mesecev na najmanj tri leta, globa pa lahko doseže 10.000 evrov.

Poleg tega nezakonito bivanje v državi po zaključku upravnega postopka postane kaznivo dejanje, ki se kaznuje, sankcionira tako da se takšnim »kandidatom« izreče zaporna kazen od najmanj treh ali denarno kazen v višini 10.000 evrov, brez možnosti odloga kazni, razen v primeru, ko se obsojeni državljan tretje države odloči prostovoljno zapustiti Grčijo.

Za prostovoljni odhod se bodo predpisani roki skrajšali s 25 na 14 dni, prav tako se bo podaljšal rok za prostovoljni odhod iz izjemnih razlogov s 120 na 60 dni, kot omejevalni ukrep pa bo uveden elektronski nadzor v času roka za prostovoljni odhod.

Nov zakon grškega ministrstva za migracije in azil naj bi bil grškemu parlamentu predložen do konca junija.

Kako pa drugod po Evropi?

Nemški portal Bild poroča, da je njihov notranji minister Alexander Dobrindt zatrdil, da bo vlada spremembe v migracijski politiki sprejela že ta teden. “Znova uvajamo omejitev migracij v zakonodajo,” meni Dobrindt. “Združevanje družin oseb s subsidiarno zaščito bo začasno ustavljeno. Do zdaj je bilo dovoljenih do 1000 prihodov mesečno – tega je zdaj konec.”

Po novem osebe s subsidiarno zaščito ne bodo več mogle pripeljati družinskih članov v Nemčijo. Ukrep bo veljal dve leti, nato bo vlada znova ocenila, ali je njegova nadaljnja uporaba upravičena. Ali z drugimi besedami da združitev družin multiplicira problem in ga ne rešuje, nekdanji in še vedno migranti ostajajo migranti, ostaja njihovo dojemanje bivanja drugje kot nekaj za kaj so drugi dolžni njih sprejemati in podpirati. Vse kar se je nabiralo v zadnjih 10 letih nabiralo se je nabralo, tolerirati se ne more, spodbujati še manj, temveč ustaviti in obrniti tokove v nasprotno smer. Nemcem je kapnilo.

Avstrijci so zagnali vik in krik ob nedavnem spoznanju oziroma objavi da »združena« migrantska družina dobiva mesečno 9000 evrov socialnega transferja s tem da jim ni potrebno opraviti niti eno uro dela. Pravzaprav »parazitirajo« na žuljih vseh zaposlenih in na proračunu. Moj nedavni obisk njihove prestolnice potrjuje prav to, da sredi belega dne se po glavnih dunajskih ulicah valijo trume ljudi zavitih in ovitih oseb v ne tradicionalnih oblačilih ter ostalih »črnoglavcev« ali po njihovo »kopfschwartz«, ki pa zagotovo niso bili turisti, temveč transferaši. Upam in skorajda zagotovo vem da bodo Avstrijci vpeljali kašna »sita«, ki ne bodo spuščala preveč, s tem tudi zmanjšali proračunska bremena ali da vsaj ne bi dopuščala novih postavk na strani socialnih transferov.

Slovenija pa kot da ni s tega planeta!?

Slovenska policija pa podira ograje ki so bile prej učinkovito sredstvo za ustavljanje nezakonitih prehodov meje. Sedaj pa je to nevarno za nezakonito migrantovo »rit« da se slučajno ne opraska. Sedaj so lepo pokošene sprehajalne poti z skoraj da turističnim prehodom za vse ki so želeli priti v našo »zeleno« deželo. Ko pridejo čez in jih policija ustavi, jih popiše naroči avtobus določenega standarda da migrantova izstradana »duša« čim manj trpi. Še dobro da ministra ne povabijo na kosilo dobrodošlice, glede na njegove kuharske izkušnje. Vlada in s tem resorni minister se celo zlažejo ali pozabijo na dano obljubo lokalnemu obmejnemu prebivalstvu za katerega varnosti in občutka gotovosti so pravzaprav dolžni. Kje pa, tukaj se poskrbi za migrante ki so pravzaprav del agende o spremembi populacijske slike v Evropi. Naši trenutni oblastniki jih sprejmejo, in celo po besedah politično sila plitvega in kakofoničnega samega s seboj premierja, jih po skrajšanih postopkih izenačujejo z legalnimi migranti, češ s tem problema ni več, le delovno silo pridobimo. Traparija prve klase, dobimo »lepo« število parazitov, transferašev, potencialnih spolnih iztirjencev, kriminalcev. »Jagodni« izbor, ni kaj reči.

Kdo je tu nor, vlada ki to dopušča ali mi prebivalci?

Vlada ima svoje kratkoročne računice ne glede na morebitne in očitne kasnejše multiplicirane posledice, nas prebivalce, državljane pa ima za norce , ki o njihovem ne morejo nič. Ali je res tako? Dokler se to ne spremeni na bolje za domače ljudi bo zares misliti, da je temu tako. Še enkrat ponovim tisto kar je nujno za vse, zdramiti in zganiti se je treba.