Golobova vlada namenja milijone evrov vašega denarja za nezakonite migracije

Piše: A. S.

Golobova vlada namenja vrtoglave vsote za migrante. Migracije ob njenem nastopu poskočile, kljub zmanjšanju se še vedno niso vrnile na številke pred Golobovo vladavino. Slovenija prav tako prispeva v skupno blagajno novega migrantskega pakta Evropske unije. Urad za migracije od začetka svoje ustanovitve leta 2017 pa do Golobovega vzpona na oblast vsega skupaj 30.851.863 evrov, v mandatu Golobove vlade pa je do februarja 2026 prejel kar 189.517.502 evrov.

Temeljna naloga in namen vsake vlade ali oblasti je, da skrbi za interese in blaginjo naroda, ki mu vlada in ga predstavlja. A po teh kriterijih velika večina liberalnih vlad držav članic EU pogrne na celi črti, kar velja tudi za trenutno levičarsko Golobovo vlado. To se jasno odraža tudi v migrantski politiki, ki jo namesto dolžnosti do naroda in skrbi za varnost slednjega vodijo ideološki in finančni interesi liberalnega in levičarskega vladajočega razreda. Golobu so na oblast pomagali migrantoljubni nevladniki, koalicijo pa je sestavil tudi z nekaterimi izjemno promigrantskimi levimi strankami. Ves čas njegove vladavine se ogromna sredstva iz žepov davkoplačevalcev namenjajo za migrante, ki velikokrat izkoriščajo zakonodajo, najverjetneje pa jim ravno levičarski nevladniki prišepnejo, kako lahko to počnejo. Sam Robert Golob je jasno pokazal svojo naklonjenost migracijam, ko je oktobra 2023 izjavil: »Prepričan sem, da je edina pot, kako učinkovito upravljati z migracijami, legalizacija. Ker so migracije vedno bile in vedno bodo, jih je treba čim več spraviti prek legalnih oblik«, češ da bosta lahko tako Evropa in Slovenija reševali problem pomanjkanja delovne sile: »Konec koncev Evropa potrebuje delovno silo in tudi legalne načine, kako pomagati tem ljudem, da pridejo do služb in domov v Evropski uniji na popolnoma legalen način«. No, če odmislimo glavno grožnjo množičnih migracij, ki je predvsem demografska, lahko vidimo, da so migranti predvsem zelo velik strošek za Slovenijo.

Vrtoglave vsote Uradu RS za integracijo in oskrbo migrantov

Kot je dejal na neformalnem vrhu Evropske unije oktobra 2023, naj bi Goloba skrbelo pomanjkanje ljudi, a je kljub temu takoj po prevzemu oblasti ukinil Urad za demografijo, po nekaterih podatkih pa naj bi bila sredstva tega urada prerazporejena za migrante. To zelo nazorno odraža liberalno demografsko politiko: namesto pomoči družinam in spodbujanja rodnosti se uvažajo horde iz tretjega sveta, ki jih liberalci bržda hočejo spremeniti v nove Evropejce. Kam nas to pripelje, lahko vidimo, če spremljamo dogajanja v multikulturnih prestolnicah Zahodne Evrope, kot sta London ali Pariz. Najbolj povedni pa so podatki iz Erarja, ki kažejo, da je v času svoje vladavine Golobova vlada namenila ogromne vsote za Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Urad je bil ustanovljen marca 2017 pod Cerarjevo vlado, njegov namen pa naj bi bilo prevzemanje nalog na področju oskrbe in vključevanja migrantov, kar vključuje vse od osebnih potreb do integracije preko jezikovnih in drugih tečajev. A šele pod Golobom je urad začel prejemati zares vrtoglave vsote. Za primer, v letu 2021 je omenjeni urad prejel 6.560.159 evrov, v letu 2022 pa je od nastopa Golobove vlade 1. junija do konca leta prejel kar 23.154.761 evrov. Pri tem gre za več kot 250-odstotno povečanje stroškov. Nadalje, če pogledamo daljše časovno obdobje, je od začetka svoje ustanovitve leta 2017 pa do Golobovega vzpona na oblast urad za migrante prejel v petih letih vsega skupaj 30.851.863 evrov, v mandatu Golobove vlade pa je v slabih štirih letih dobil kar 189.517.502 evrov. Ker je prejšnje leto vlada sprejela novi Pakt o migracijah in azilu Evropske unije, pa se je odločila za migrante prerazporediti sredstva iz drugih ministrstev: 1,1 milijona evrov je »prispevalo« Ministrstvo za finance, 4,4 milijona evrov pa Ministrstvo za notranje zadeve. Razlog za to dodatno finančno injekcijo naj bi bil v »povečanju upravičencev in zagotavljanju sredstev za potrebe izvedbe projektov Pakta za migracije«.

Dodatnih 1.800.000 evrov za novi migrantski pakt

Pakt o migracijah in azilu Evropske unije, ki ga je sprejela tudi Slovenija – edini državi, ki sta ga v celoti zavrnili, sta Madžarska in Poljska, deloma pa sta bili vzdržani tudi Češka in Slovaška – je sklop novih pravil za urejanje vprašanj migracij. V veljavo bo stopil letos, njegov namen pa naj bi bil celovito obvladovanje in usmerjanje migracij na področju EU. Njegov osrednji del je t.i. »solidarnostni mehanizem«, ki narekuje porazdelitev odgovornosti. To pomeni sprejemanje migrantov iz najbolj obremenjenih držav članic, prispevanje stroškov za migrante iz državnih blagajn ali pošiljanje drugih oblik pomoči, kot so osebje, potrebščine itd. Notranji ministri posameznih držav so se decembra lani dogovorili o vzpostavitvi solidarnostnega mehanizma za letos. Članice, ki so pod migracijskim pritiskom, bodo upravičene do podpore, preostale pa bodo ali sprejele določeno število migrantov ali pa prispevale že omenjena sredstva in pomoč. No, Slovenija se je zavezala, da bo poleg že tako enormnih stroškov, ki jih iz naših žepov črpajo migracije, namenila 1,8 milijona evrov za pakt. Marsikdo bo pomislil, da zaenkrat vsaj ne bomo sprejemali dodatnih migrantov še iz drugih članic EU, a je treba pri tem vedeti, zakaj se je vlada odločila raje za finančni prispevek. Kot je ob tem za Radio Slovenija povedal generalni direktor Direktorata za migracije na ministrstvu za notranje zadeve Matej Torkar, se je Golobova vlada odločila tako, ker bi prispevek v obliki premestitev migrantov še bolj obremenil postopke za mednarodno zaščito in obstoječe kapacitete za nameščanje migrantov. Z drugimi besedami, azilni domovi so polni, Slovenija pa ima že toliko dela z ilegalci in azilanti, da preprosto ni zmožna sprejemati dodatnega bremena.

Nezakonite migracije se nadaljujejo

Golobova vlada je z odstranjevanjem ograje jasno demonstrirala spremembo migrantske politike ob njenem ustoličenju na oblast. To se je odražalo tudi v nezakonitih prehodih meje, ki so bili problematični že pred njenim prihodom in se od velike migrantske krize, ki se je začela leta 2015, nikoli niso zares ustavili ali znižali na raven pred tem usodnim letom. No, v letu 2021 je bilo zabeleženih 10.067 nezakonitih prestopov meje, največ je bilo Afganistancev, Pakistancev in Bangladešanov. V letu 2022, v sredini katerega nastopi Golobova vlada, pa so se ilegalne migracije povečale kar za 214 odstotkov; obravnavanih je bilo 32.024 nedovoljenih prehodov, med ilegalci pa so prevladovali državljani Afganistana, Burundija in Indije. Največ prehodov je bilo leta 2023, ko je bilo ujetih kar 60.595 ilegalcev, v letu 2024 pa je to število padlo na 46.192 nezakonitih prehodov, med njimi so prevladovali Sirci, Afganistanci in Turki. No, zaradi pritiska in nadzora na italijanski in avstrijski meji, je tudi Slovenija uvedla znova mejni nadzor, da se Golobu ne bi moglo več očitati, da ustvarja migrantski žep iz naše podalpske države. Tako je bilo v letu 2025 število ilegalcev še dodatno zmanjšano: zabeleženih je bilo 28.200 nezakonitih prehodov. Kljub temu Golobova vlada še zdaleč ni popravila zmede, ki jo je sama povzročila. Številke so še vedno precej večje od obdobja pred njenim nastopom, da ne govorimo o letu pred krizo, ko je bilo leta 2014 ujetih le 899 nezakonitih migrantov. Medtem je bilo letos do konca februarja obravnavanih 3.576 nezakonitih migrantov, kar nakazuje na novo zvišanje migracij, saj jih je bilo lani ob istem času 2.385, torej kar tisoč manj.

Potrebujemo slovenski ICE!

Nezakonite in zakonite migracije ostajajo velika grožnja za Slovenijo in Evropo, na tem področju pa so potrebne korenite spremembe, ki se jih liberalci in levičarji na vso moč otepajo. Tako so bili slednji zelo razburjeni, ko je poslanec SDS Žan Mahnič pred dobrim mesecem v Državnem zboru RS odločno povedal, da potrebujemo slovenski ICE, po vzoru ameriške službe za priseljevanje, ki izvaja pod Trumpom obširne deportacije ilegalcev. »Želimo ustanoviti urad za deportacijo. Vsi, ki so v tej državi ilegalno in ki so ilegalno prestopili prag naših meja, bodo pač morali oditi nazaj v skladu z uredbami, ki jih imamo«, je dejal Mahnič in predlagal ustanovitev urada, ki bi lahko to učinkovito uresničeval: »Ustanovili bomo urad za deportacije z enim zaposlenim, dvema pomočnikoma, dvema avtobusoma in pa 20 policijskimi specialci«. Čeprav je s svojimi besedami zelo razburil trenutno levičarsko koalicijo, Mahnič ni predlagal nič radikalnega, le dosledno upoštevanje slovenske zakonodaje in tudi Dublinskega sporazuma. Ilegalci se sicer izognejo deportacijam tako, da izrazijo namero o zaprositvi za mednarodno zaščito, a Dublinski sporazum določa, da lahko članice EU vrnejo migrante v prvo državo EU, kjer so že zaprosili za azil. Glede na to, da migranti k nam prihajajo iz druge države Evropske unije, to pomeni, da bi se lahko vsaj težava nezakonitih migracij reševala veliko bolj učinkovito po zakonih, ki že obstajajo, če bi le imeli vlado, ki bi bila to pripravljena izvajati.