Levica pravi, da dediščine ne pripadajo dedičem, ampak državni blagajni, zato predlagajo zaseg

Piše: Jože Biščak (Nova24tv)

V času nevzdržnega državnega dolga so levičarji v Franciji našli način, kako napolniti državno blagajno. Nameravajo zaseči dediščino, ki bi jo za seboj pustila “baby-boom” generacija.

Filozofinja Mélanie Plouviez je na France Inter poudarila, da gre za devet bilijonov evrov, ki naj bi jih do leta 2020 podedovali dediči “boomerjev”. To ni zasebno premoženje, to je politično vprašanje, je dejala Plouviezova, poroča pa portal Boulevard Voltaire.

Mega dediščine

Po poročilu fundacije Jean-Jaurès, ki je blizu socialistom, naj bi v naslednjih 15 letih starejši Francozi svojim dedičem predali okoli 9000 milijard evrov premoženja. Letni tok dedovanj, zdaj okoli 400 milijard, bi lahko do 2040 narasel na 677 milijard. Fundacija trdi, da gre za neenakopravnost, ki bi lahko botrovala obnovitvi družbe, kjer prevladujejo družinske dinastije. Računsko sodišče je sicer prihodke od davkov na dediščino leta 2023 ocenilo na 16,6 milijarde evrov, kar se levičarjem zdi drobiž.

Levičarski evropski poslanec Raphaël Glucksmann za začetek predlaga višjo obdavčitev “mega-dediščin”. S tem bi financiral povečanje plač. Olivier Faure iz Socialistične stranke (PS) trdi, da dediščina ni liberalna, saj ne temelji na trudu in delu, ampak ima podlago v rojstvu dedičev. Marine Tondelier (stranka Zeleni) pa želi, da bi z večjo obdavčitvijo dediščin financirali tako imenovani “zeleni prehod”. Najbolj radikalni so pri skrajno levičarski stranki La France insoumise: višji davki na največja premoženja in zgornja meja dediščine pri 12 milijonih evrov (vključno z vsemi darili skozi življenje). Mathilde Panot je dejala: “Od 12 milijonov naprej vzamemo vse.”

Večina Francozov (84 odstotkov) ni naklonjena dodatni obdavčitvi dediščin. Notarka ​​Delphine iz La Roche-sur-Yona pravi: “Prejšnja generacija je bila zelo varčna. Žrtvovali so se in njihovi otroci so zelo razburjeni, ker se žrtvovanje njihovih staršev uporablja za polnjenje državne blagajne.”