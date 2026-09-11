V novi številki revije Demokracija preberite: 11. september; obletnica terorističnega napada islamskih skrajnežev na ZDA

Piše: Vančo K. Tegov

11. september 2001 je bil datum, ko se je svet nepovrnljivo spremenil in spremenil vsakogar izmed nas. Dogodek je bil prelomen tudi za članstvo v Natu, prvič je bil uporabljen peti člen pogodbe. Invazija in dvajset let vojne v Afganistanu.

Te dni bo minilo že 25 let od terorističnih napadov na ZDA, ko sta bila v New Yorku napadena »dvojčka« Svetovnega trgovinskega centra (WTC). Napad so izvedli islamski skrajneži, pripadniki do takrat širši javnosti manj izpostavljene radikalne skupine Al Kaida.

Čas in trenutki pred samim dejanjem ter neposredno po njem so ostali globoko zarezani v spomin. Tragični dogodek, do takrat nepojmljiv po svoji razsežnosti, je poleg samega rušilnega dejanja sprožil tudi obsežne spremembe v razmišljanju, vedenju in ravnanju celotne mednarodne skupnosti.

Da, do takrat je bilo tako, od takrat naprej pa drugače – zelo drugače. Svet in odnosi v njem so se toliko spremenili, da lahko uporabimo frazo: »Nič več ne bo tako, kot je bilo.«

Tam je bil napaden ves svet. Neposreden napad na ZDA je bil poleg WTC izveden tudi na Pentagon. Med žrtvami so bili državljani iz 90 držav sveta. Pravzaprav to ni le fraza, temveč ena od krutih resničnosti, ki je pustila globoko sled v vedenju in razmišljanju vsakogar izmed nas.

Kako globoko se je ta krutost zarezala v spomin in razmišljanje nas, sodobnikov, kaže tudi vpliv, ki ga je imel ta dogodek na Slovenijo. O tem je tekla beseda na omizju, ki je bilo organizirano na pobudo Slovenskega odbora za NATO – SON, skupaj s Slovenskim društvom za mednarodne odnose in Združenjem VSO ter ob podpori Cankarjevega doma in AmCham Slovenia.

Udeleženci omizja so bili dr. Ernest Petrič, dr. Dimitrij Rupel, dr. Božo Cerar, mag. Mirko Cigler in Jelko Kacin. Skupno jim je, da so bili vsi na različne načine povezani z dogajanjem v New Yorku in z ZDA. Dr. Ernest Petrič pa je bil tudi neposredni očividec samega terorističnega napada na WTC.

Pravzaprav so vsi udeleženci omizja v tistem času, vsak v okviru svojih možnosti ter z najboljšim znanjem in izkušnjami, aktivno prispevali k slovenski diplomatski prepoznavnosti oziroma delovali kot vojaški in varnostni strokovnjaki.

Dr. Ernest Petrič – očividec napada na WTC

Dr. Ernest Petrič je bil takrat stalni predstavnik Slovenije pri OZN, pred tem pa prvi veleposlanik Slovenije v ZDA. Bil je tudi neposredni očividec napada na WTC – kot pravi, zelo od blizu, iz 25. nadstropja, od koder je imel izjemen pogled na WTC.

Iz svoje pisarne je že videl, kako se je prvo letalo zarilo v enega od dvojčkov, pozneje pa še drugo letalo. Zvoka ni bilo, le velika dimna »goba«. Med vračanjem iz ZN na Slovensko misijo se je najprej sesul en stolp, zelo kmalu za njim pa še drugi …

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