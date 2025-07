Bosanec `švercal´ Afganistanca in Turke, slednji skušali pobegniti

Piše: C. R.

Policisti so v okviru nadzora državne meje znova prijeli več tujcev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, ter sprovajalca, ki jih je skušal prepeljati skozi državo.

Nekaj pred 10. uro dopoldne so policisti na avtocestnem postajališču Starine kontrolirali osebno vozilo znamke Volkswagen Touran z bosanskimi registrskimi oznakami. Med postopkom so ugotovili, da je 29-letni državljan Avstrije v vozilu prevažal osem državljanov Turčije in enega državljana Afganistana, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Trije med njimi so po ustavitvi vozila poskušali pobegniti, a so jih policisti hitro izsledili in prijeli.

Sprovajalcu so odvzeli prostost, ga pridržali ter mu zasegli avtomobil. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z devetimi tujci še potekajo.

Na območju Policijske postaje Brežice (Slovenska vas, Loče, Rigonce, Rakovec, Brežice) so policisti ločeno izsledili in prijeli še devet državljanov Pakistana, pet državljanov Sirije, štiri državljane Irana, tri državljane Maroka, dva državljana Bangladeša ter enega državljana Nepala. Prav tako so na območju PP Črnomelj (Žuniči) prijeli enega državljana Maroka. Postopki s tujci, ki so nezakonito prečkali mejo, še potekajo.