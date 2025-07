Avtomobil s Slovaške, za volanom Madžar, z njim pa …

Piše: C. R.

Včeraj koli 20. ure so policisti PPIU PU Novo mesto v Slovenski vasi kontrolirali voznika osebnega avtomobila renault megane slovaških registrskih oznak.

Med postopkom so ugotovili, da je 56-letni državljan Madžarske v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. 56-letnemu tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Policisti PU Novo mesto so sicer na območju PP Brežice (Slovenska vas, Loče, Rigonce, Obrežje, Jereslavec, Rajec) izsledili in prijeli 16 državljanov Sirije, 15 državljanov Afganistana, pet državljanov Nepala, tri državljane Komorov, dva državljana Bangladeša, dva državljana Turčije in državljana Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Stari trg ob Kolpi) so prijeli pet državljanov Egipta, štiri državljane Alžirije in dva državljana Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.