Avstrijci pobesneli, ko so izvedeli, koliko denarja prejme 13-članska sirska družina

Piše: Moja Dolenjska

Avstrijce vse bolj razburjajo visoki prejemki, ki jih prejemajo migranti, ki so v državo prišli iz Bližnjega vzhoda. Zneski pogosto presegajo enormne številke, zlasti tam, kjer so migranti pozneje po sistemu združevanja družin pripeljali še ostale družinske člane. Ti pogosto ne delajo nikjer, ampak živijo od socialnih podpor države.

Dunajčane v zadnjih dneh razburja primer 13-članske sirske družine, ki mesečno prejme več kot 9000 evrov. Po poročanju avstrijske časopisa Krone gre za skupen znesek iz naslova minimalnega dohodka, otroškega dodatka in dodatnih podpor.

Poleg denarnih prejemkov imajo migrantske družine na Dunaju dostop do dodatnih ugodnosti, kot so brezplačni ali znižani vstopi v bazene, kulturne ustanove, javni prevoz in šole.

Primeri visokih socialnih prejemkov za priseljenske družine so sprožili politične razprave o pravičnosti in učinkovitosti sistema socialne pomoči. Nekateri predlagajo reforme, kot so uvedba enotnih zneskov po vsej državi, zmanjšanje prejemkov za velike družine ter uvedba čakalnih dob za polni dostop do socialne pomoči za nove priseljence.