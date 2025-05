62 ilegalnih migrantov v enem dnevu

Piše: C. R.

Slovenska policija je v zadnjem dnevu izsledila in ujela 62 migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo.

Policisti so namreč na območju PP Brežice izsledili in prijeli 14 državljanov Libanona, 8 državljanov Kuvajta, 6 državljanov Afganistana, 5 državljanov Egipta, 4 državljane Šrilanke, po 3 državljane Pakistana, Kitajske in Nigerije, Nepala, po 2 državljana Nepala,Turčije, Maroka in Slonokokščene obale, in po enega državljana Alžirije, Konga, Gane, Liberije in Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.