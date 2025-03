Piše: C. R.

Včeraj so policisti prijeli na območju PP Brežice 40 nezakonitih migrantov.

Policisti so na območju Rigonc, Obrežja in Rakovca izsledili in prijeli 24 državljanov Sirije, štiri državljane Afganistana, tri državljane Indije, tri državljane Iraka, dva državljana Irana, dva državljana Turčije in dva državljana Nepala. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.