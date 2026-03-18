Zaključena obnova jugozahodnega stolpa brežiškega gradu – stolp sedaj dostopen tudi gibalno oviranim obiskovalcem

Piše: L. Kr.

Občina Brežice zaključuje obnovo oziroma vzdrževalna dela na jugozahodnem stolpu brežiškega gradu, s čimer je hkrati končana tudi prenova večjega dela strehe grajskega kompleksa. Obnovljeni stolp si je ogledal tudi župan Ivan Molan s sodelavci. Z ureditvijo stolpa bo grad prvič v celoti dostopen obiskovalcem, pomembna pridobitev pa je tudi omogočen dostop gibalno oviranim obiskovalcem.

Posebna pozornost je bila med obnovo namenjena dostopnosti. Stolp je prilagojen gibalno oviranim, slepim in slabovidnim obiskovalcem, muzej pa že vrsto let skrbi tudi za prilagoditve gluhim in naglušnim. Za slednje so na voljo slušne zanke in posebni programi. Kot poudarjajo v muzeju, lahko vse programe prilagodijo različnim skupinam obiskovalcev, vključno s tistimi z različnimi oblikami oviranosti.

Obnova omogočila ogled mogočne lesene konstrukcije stolpa

Posebnost prenove je nov stekleni pod, ki poteka nad obstoječim tramovnim skladom ter obiskovalcem omogoča vpogled v ohranjeno konstrukcijo prvotnega lesenega stropa. Ta rešitev hkrati ščiti originalno konstrukcijo in omogoča njeno predstavitev na sodoben muzejski način. V stolp je vgrajenih približno 25 ton železne konstrukcije in 60 kvadratnih metrov troslojnega kaljenega stekla in posebna osvetlitev. Med urejanjem stolpa so izvajalci na lesenem stebru odkrili napis iz leta 1773, kar potrjuje ugotovitve, da je bila v 18. stoletju zamenjana lesena konstrukcija gradu, takrat so tudi povišali grajske stolpe.

Dela obnove

V postopku javnega naročanja izbrani izvajalec SL inženiring d.o.o. je zaključil vzdrževalna in gradbeno-obrtniška ter restavratorska dela. V okviru projekta je izvedel dela za razbremenitev stropa in ureditev dveh prostorov za shranjevanje, obdelavo in prezentacijo gradiva na delu zahodnega trakta gradu ter vzdrževalna dela na strehi južnega trakta gradu.

Direktorica Posavskega muzeja Brežice, Alenka Černelič Krošelj, pojasnjuje, da v muzeju ob tem projektu nastajata tudi dva nova kulturno-turistična produkta. Prvi bo obiskovalcem predstavil tesarstvo skozi stoletja, drugi pa grad Brežice kot eno ključnih zgodovinskih točk v Posavju. Poleg tega bodo v muzeju oblikovali kombinacijo digitalnih in drugih vsebin ter eksperimentalnih programov in delavnic.

Pridobljena sredstva za sofinanciranje projekta

Občina Brežice je projekt prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo »Trajnostna obnova in oživljanje kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem«. Na razpisu je bilo za obnovo stolpa odobrenih 628.660,87 evra, pogodbena vrednost projekta pa znaša nekaj več kot 772 tisoč evrov. Dela so se začela jeseni 2025, zaključek celotnega projekta pa je predviden v letu 2026.

Občina Brežice že vrsto let intenzivno vlaga v obnovo in ohranjanje kulturne dediščine. V prvo in drugo fazo obnove gradu je vložila 3 milijone evrov, v okviru teh del pa so bile med drugim restavrirane stropne freske ter obnovljeni leseni stopnišči v Viteški dvorani. Sledile so obnove strehe, arkadnega hodnika in terase, ureditev dvigala za boljšo dostopnost, obnova grajske kleti, recepcije in sanitarij ter nadkritje grajskega dvorišča, ki danes omogoča dodatno prizorišče za prireditve in dogodke.

Obnova jugozahodnega stolpa predstavlja pomemben korak k nadaljnji revitalizaciji brežiškega gradu ter h krepitvi njegove vloge kot osrednjega kulturnega središča občine in Posavja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.