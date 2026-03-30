(GALERIJA) Velikonočna tržnica v Brežicah znova združila lokalne ponudnike

Piše: C. R.

V soboto, 28. marca, je Brežice ponovno napolnilo praznično vzdušje. V organizaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je potekala že 4. Velikonočna tržnica, ki je tudi letos povezala lokalne ponudnike in obiskovalcem ponudila pristno doživetje prihajajočih praznikov.

Tržnica je zaživela v duhu domačnosti, okusov in tradicije. S svojo ponudbo so se predstavili številni lokalni ustvarjalci, med njimi tudi ponudniki Teritorialne kolektivne blagovne znamke Brežice Izbrano. Obiskovalci so lahko okušali domače dobrote, raziskovali velikonočno ponudbo na stojnicah ter uživali v sproščenem druženju v starem mestnem jedru.

Dogajanje je dopolnjeval pester spremljevalni program za vse generacije – od žive glasbe do ustvarjalnih vsebin za najmlajše. Posebno pozornost so pritegnile delavnica izdelave tradicionalnih butaric, poslikava obraza in otroške ustvarjalne delavnice, ki so dodatno obogatile praznično vzdušje.

Poseben poudarek dogodka je bilo ocenjevanje velikonočnih potic, ki je potekalo v sodelovanju z Društvom kmetic Brežice. Na ocenjevanje je prispelo 13 potic, ki jih je strokovna komisija ocenila dan pred dogodkom.

Zlata priznanja so prejeli Primož Pavlič, Janez Duhanič, Anka Vučajnk in Majda Jurše, slednja pa je za svojo orehovo potico dosegla tudi maksimalnih 38 točk. Podeljena so bila tudi srebrna in bronasta priznanja, kar potrjuje visoko raven znanja ter skrbno ohranjanje tradicije priprave potic.

Obiskovalci so lahko ocenjene potice tudi poskusili, kar je dodatno obogatilo celotno doživetje tržnice.

Dogodek je bil zelo dobro obiskan, odzivi obiskovalcev pa izjemno pozitivni. Izpostavili so predvsem prijetno vzdušje, kakovostno ponudbo in občutek domačnosti, ki je zaznamoval celotno dogajanje.