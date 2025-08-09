V novomeških Brezjah s kamenjem nad delavce Komunale

Piše: Moja Dolenjska

Včeraj, v petek, zjutraj je med opravljanjem dela na terenu prišlo do napada na delavce Komunale Novo mesto, ki opravljajo odvoz komunalnih odpadkov iz naselja Brezje, je Komunala objavila na Facebooku.

V Brezjah naj bi delavce Komunale včeraj napadli trije. Zaposleni so s tovornjakom naselje zapustili in odpadkov niso odpeljali.

Direktor Komunale Novo mesto Bojan Kekec pa je za medije pojasnil, da so v Komunali zaposleni tudi Romi iz Brezja, eden izmed njih sodeluje tudi pri odvozu odpadkov. Zato težko razume, kar se je zgodilo.

Komunala je nasilje prijavila policiji, Bojan Kekec pa je napovedal, da dokler ne bo zagotovljena varnost zaposlenih, iz naselja odpadkov ne bodo odvažali.