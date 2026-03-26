V Brežicah uspešno otvorili že 16. Dneve podjetniških priložnosti – vabljeni tudi na naslednja dogodka

Piše: C. R.

V sklopu 16. Dnevov podjetniških priložnosti smo v Brežicah uspešno izvedli prva dva dogodka, ki sta tudi letos povezala podjetniško skupnost, spodbudila izmenjavo izkušenj ter ponudila nova znanja in sveže ideje.

Dogajanje je 10. marca 2026 odprl podjetniški zajtrk, ki je v prijetnem vzdušju Turistične kmetije Vimpolšek povezal predstavnike podjetniškega podpornega okolja, lokalne skupnosti in podjetnike. Udeležence sta uvodoma nagovorila direktorica ZPTM Brežice Katja Čanžar in župan Občine Brežice Ivan Molan, srečanje pa je ob dobrem zajtrku ponudilo tudi dragocen prostor za mreženje, nova poznanstva in podjetniške pogovore. Osrednji del programa sta dopolnili tudi predavanji Boška Praštala in Lee Pisani.

marca smo izvedli še predavanje z delavnico Canva + AI: tvoj novi poslovni asistent, kjer so udeleženci pod vodstvom Jerneje Milost spoznavali, kako lahko sodobna digitalna orodja pomagajo pri pripravi poslovnih materialov, organizaciji vsebin, ustvarjanju vizualov in učinkovitejšem vsakodnevnem delu. Tudi ta dogodek je potrdil, kako pomembno je, da podjetnikom in ustvarjalcem približamo uporabna znanja, ki jih lahko takoj prenesejo v prakso.

Obe aktivnosti sta bili izvedeni v okviru operacije JR podporno okolje 2026–2029, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zdaj vas vabimo na drugi del programa 16. Dnevov podjetniških priložnosti.

V torek, 31. marca 2026, bo med 16.00 in 19.00 v ZPTM Brežice potekal dogodek Spletna prisotnost 360° – kako zgraditi učinkovit digitalni nastop. Predavatelj Roman Krušič, Naj digitalec 2025, bo predstavil, kako podjetja danes gradijo uspešen digitalni nastop, kateri kanali so ključni za doseganje strank, kaj danes na spletu res deluje ter kako lahko pri tem pomaga tudi umetna inteligenca. Dogodek je namenjen vsem, ki želijo bolje razumeti sodobni digitalni marketing in svojo spletno prisotnost nadgraditi v konkretne rezultate. Udeležba je brezplačna, prijava pa obvezna.

V petek, 10. aprila 2026, pa pripravljamo še strokovno ekskurzijo v Radovljico, ki bo ponudila navdihujoč vpogled v dobre prakse povezovanja turizma, kulinarike in lokalnih zgodb. Udeleženci bodo spoznali primere uspešnega destinacijskega razvoja, lokalne ponudbe in interpretacije kulturne dediščine, ekskurzija pa bo tudi odlična priložnost za nova razmišljanja, ideje in povezovanja. Prispevek udeležencev znaša 45 EUR na osebo, prijave pa zbirajo do 7. aprila 2026 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Več informacij in prijave:

Lepo vabljeni.

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice