Ustavitev delovanja CPP in zaprtje vrtin v Petišovcih; župan Magyar: “Odgovornost za ogrožanje občanov nosijo inšpektorica in poslanci.”

Piše: lendafainfo, C. R.

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor je 10. julija letos izdal odločbo, s katero družbi Petrol Geo d.o.o. iz Lendave do 31. decembra 2025 prepoveduje nadaljnje izkoriščanje zemeljskega plina in nafte iz vrtin v pridobivalnem prostoru Murske depresije ter odredil zaprtje Centralne plinske postaje Petišovci. Kot je zavedeno v inšpekcijski odločbi, bi takšna prepoved izvajanja rudarskih del pri izkoriščanju plinskih in naftnih vrtin “predstavljala izredno veliko tveganje za širšo okolico”, poroča Lendava Info.

Za komentar so se obrnili na župana Občine Lendava, Janeza Magyarja.

Družba Petrol Geo je že aprila 2024 opozorila ministrstvo, da bi popolna zaustavitev vrtin lahko povzročila resno nevarnost – izbruh zemeljskega plina pod visokim tlakom, onesnaženje tal in podtalnice, nevarnost požarov in ogrožanje prebivalcev. Podobna opozorila je v ločenem dopisu podala tudi družba Ascent Resources d.o.o., ki je navedla, da je v letu 2023 in začetku 2024 na območju že prišlo do več nevarnih dogodkov.

Na podlagi teh navedb je inšpektorat pridobil izvedensko mnenje izr. prof. dr. Željka Vukeliča, sodnega izvedenca za rudarstvo. Ta je septembra 2024 ocenil, da bi hipno zaustavljanje proizvodnje “predstavljalo neposredno nevarnost za okolje in prebivalce.” Po njegovem mnenju bi se ob zaprtju vrtin tlaki v nekaj dneh močno povečali, zaradi česar bi lahko prišlo do nenadzorovanega izbruha plina v okolje.

Zastarela oprema

Rudarska inšpektorica ugotavlja, da je iz opisanega stanja na pridobivalnem prostoru Murske depresije varnostno in tehnično nesprejemljivo, da se po stečaju koncesionarja hipno zaustavi proizvodnja zemeljskega plina. Ugotavlja se, da je zaradi starosti nekaterih objektov (vrtin) več kot 60 let, kljub rednemu varnostnemu vzdrževanju rudarskih objektov in izvedenih zamenjavah dotrajane opreme na pridobivalnem prostoru, zastarela oprema na vseh proizvodnih plinskih vrtinah ni dovolj tehnično varna in operativna. Ventile, ki jih ni možno zamenjati brez posegov na dnu vrtine in ki služijo za zapiranje vrtin so večinoma potrebni zamenjave, ker ne tesnijo pri visokih tlakih. V primeru, da se naenkrat prekine proizvodnja zemeljskega plina se tlaki na ustju hitro zvišajo (v nekaj dneh) in plin na najbolj ogroženih vrtinah začne izhajati v okolje.

Župan Magyar: “Največjo odgovornost za življenjsko in premoženjsko ogrožanje občanov nosi inšpektorica in vsi poslanci, ki mirno gledajo kako se iz dneva v dan približuje datum, ki bo imel neslutene posledice za naš kraj in ljudi.”

“Na Občini Lendava smo s strani zastopnika bili obveščeni o opisanih zapletih. O zadevi sem obvestil Ministrstvo za naravne vire in okolje, na zadevo pa sem ob minulem obisku Vlade RS opozoril tudi ministra Kumra, ki je zadevo posredoval na drugo Ministrstvo. Žalostno. Več kot očitno minuli obisk Vlade, ter njihovih poslancev ni bilo reševanje konkretnih težav v Lendavi, temveč le fotografiranje za lastne promocijske namene!

Ministrstvu za naravne vire in okolje, sem sicer podal konkretne predloge: Takojšnji pogovor z inšpektorico, katera seveda deluje pod Ministrstvom za naravne vire in okolje, odložitev datuma izvršitve odločbe, dokler se ne sklene dogovor z izvajalcem Petrol Geo ter sestanek med vsemi deležniki -za mesto sestanka sem ponudil sejno dvorano na Občini Lendava, izvajanje monitoringa ter zamenjavo opreme na ustju vseh vrtin. Odgovora nisem prejel. Med drugim sem predlagal spremembo zakona v delu, kjer se spremeni besedilo iz ‘prenehanje,’ v ‘postopno prenehanje’ obratovanja vrtin ter, da se zagotovijo sredstva za zaprtje in sanacijo.

Na območju občine Lendava imamo živeče tri poslance v Državnem zboru, a žal se noben ni zganil ali predlagal sprememb zakona. Državni zbor je zakonodajno telo, poslanci pa predlagajo in spreminjajo zakone, na podlagi katerih se mora ravnati izvršilna oblast, to je Vlada RS ter tudi inšpektorica, ki se sedaj sklicuje na zakon.

Lahko dodam, da v tem postopku največjo odgovornost za življenjsko in premoženjsko ogrožanje občanov nosi inšpektorica in vsi poslanci, ki mirno gledajo, kako iz dneva v dan približuje datum, ki bo imel neslutene posledice za naš kraj in ljudi! Škarje in platno imajo v rokah sedaj poslanci, ki morajo takoj spremeniti zakon, kot sem to navedel, imajo ti pravno podlago za ukrepanje, tako inšpektorat, kakor tudi Ministrstvo za naravne vire in okolje!”