Sprejeta celostna prometna strategija Občine Brežice za obdobje 2025-2032

Piše: L. Kr.

Občinski svet Občine Brežice je na 8. dopisni seji sprejel Občinsko celostno prometno strategija Občine Brežice za obdobje (OCPS) od 2025 do 2032, s katero nadgrajuje celostno prometno strategijo iz leta 2017.

Gre za strateški dokument, ki ga občine sprejmejo z namenom trajnostnega načrtovanja prometa. Glavna naloga strategije je izboljšati mobilnost, zmanjšati negativne vplive prometa na okolje in povečati kakovost življenja prebivalcev. Strategija je pogosto tudi predpogoj, ki omogoča občini dostop do evropskih in državnih sredstev na razpisih. Na področju trajnostne mobilnosti pa bo občina v 2026 uvedla tudi električni avtobus, ki bo vozil na liniji območja mestnega središča Brežic.

Nova prometna strategija pokriva območje celotne občine

Občina Brežice je prvo Celostno prometno strategijo (CPS) pripravila leta 2017, ki je skladno s tedanjimi usmeritvami obravnavala predvsem občinsko središče – mesto Brežice. Nova občinska celostna prometna strategija (OCPS) pa obravnava prometno problematiko na območju celotne občine. Z novo strategijo so bili prepoznani in sprejeti tudi ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza tudi v zaledju mesta Brežice, kar je ključnega pomena za izboljšanje povezanosti občine po načelih trajnostne mobilnosti.

Ključni cilji nove strategije vključujejo: večjo prometno varnost, socialno vključenost, bolj zdrave prebivalce, izboljšano kakovost življenja, učinkovito povezovanje mesta z zaledjem, dostopnost storitev, zmanjšanje emisij ter krepitev lokalnega gospodarstva in turizma. Strategija temelji na širokem sodelovanju javnosti in deležnikov ter vključuje akcijski načrt za izvedbo ukrepov do leta 2032.

Nova prometna strategija kot pomemben strateški dokument omogoča občini dostop do evropskih in državnih sredstev, saj številni razpisi, zlasti tisti iz evropskih skladov (npr. Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj), zahtevajo, da ima občina sprejeto strategijo kot predpogoj za prijavo. To velja predvsem za projekte s področja trajnostne mobilnosti pa tudi infrastrukture kot npr. gradnja kolesarskih poti, ureditev javnega potniškega prometa, ipd.

Občina izvedla večino ukrepov iz predhodne strategije

V sklopu akcijskega načrta predhodne strategije je bilo po oceni izvedenih približno 60–70 % vseh predvidenih aktivnosti, saj je Občina Brežice uredila in zgradila veliko novih površin za pešce in kolesarje, rekonstruirala več cest in križišč, vzpostavila Mestni potniški promet Brežice in javni avtomatiziran sistem izposoje koles Bržkolo ter izpeljala veliko investicij in projektov, ki omogočajo varnejše načine trajnostne mobilnosti.

Sofinanciranje priprave strategije

Občina Brežice je za pripravo OCPS uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij MOPE ter s tem pridobila nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji, v višini 30.100 evrov. Izvajalec izdelave OCPS je podjetje Savaprojekt d.d..

V 2026 bo v mestu začel voziti električni avtobus

Občina Brežice je v januarju (23.1.2025) podpisala pogodbo z dobaviteljem Dualis, d.o.o. iz Maribora za nabavo električnega avtobusa v višini dobrih 340.000 evrov (z ddv), za katerega se s strani EKO sklada pričakuje nepovratna finančna spodbuda v višini do 228.400 evrov. Električni avtobus bo omogočal prevoz 32 potnikov in bo vozil na liniji območja mestnega središča. Pogodbeni rok za dobavo vozila je 16. 2. 2026.

Občinska celostna prometna strategija Občine Brežice 2025-2032 je dosegljiva na spletni strani www.brezice.si v zavihku Strateški dokumenti.