Sprejet proračun občine Lendava za leto 2026

Piše: C. R.

Občinski svet občine Lendava je včeraj z veliko večino podprl predlog proračuna občine Lendava za leto 2026.

Gre za enega najbolj razvojno naravnanih proračunov, saj je cca. 54 odstotka proračuna oziroma skoraj 14.8 milijonov evrov namenjeno investicijam.

Ključne investicije, ki bodo naslovljene, so :

Obnove in novogradnje vaških domov in gasilskih garaž (Dolina, Mostje, Gornji Lakoš, Kapca, Pince, TIC Lendava ipd.),

Obnove in novogradnje poslovilnih vežic in pokopališč (Lakoš, Lendava),

Prostor za raztros pepela pokojnikov (Pokopališče Lendava),

Obnova objekta Glavna ulica 68 za potrebe Glasbene šole Lendava,

Prizidek in rekonstrukcija ZD Lendava,

Vodovod Lendava – Pince s telemetrijo A in kolesarska steza Lendava – Pince,

Podjetniški inkubator,

Obnova igrišča in vzpostavitev kotlovnice in razsvetljave v Športnem parku Lendava,

Vzpostavitev treh večjih Sončnih elektrarn (Speedway Stadionu Petišovci, Športnem parku Lendava in na nadstrešnicah na parkirišču pri DSŠ Lendava), Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave,

Kolesarska steza v Petišovcih,

Nadgradnja komunalne infrastrukture v romskem naselju,

Obnove javne razsvetljave,

Obnova objektov za kulturo (knjižnica, gledališka dvorana),

nabava opreme za vrtec, osnovne šole in mnoge druge manjše naložbe.

Župan se zahvaljuje vsem sodelavkam in sodelavkam v občinski upravi, javnih zavodih, Krajevnih skupnostih ter Mestni četrti Lendava ter svetnicam in svetnikom za konstruktiven pristop pri pripravi in zaključevanju proračuna.

»S tem ste omogočili, da v novo proračunsko leto 2026 stopimo z izzivi in priložnostmi, da nadgradimo in še izboljšamo kvaliteto bivanja našim občankam in občanov ter vsem, ki bodo našo lepo občino obiskali.«

Občina med drugim načrtuje cca: 22.36 MIO EUR Prihodkov, 26.76 EUR Odhodkov, prenos sredstev iz proračunskega leta 2025 v višini 2.6 MIO EUR in zadolževanja v višini 2.5 MIO EUR ter odplačilo dolga iz naslov zadolževanja v višini 0,65 MIO EUR.