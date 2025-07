Šentjernejski župan Simončič za novo Demokracijo: “Preko Romov in okrog Romov se vrti veliko gotovine, ki nima porekla in nima sledi”

Piše: C. R., Moja Dolenjska, V. K.

“Nekateri Romi so zelo bogati, drugi so reveži, celo zelo veliki reveži. Bogati vozijo dobre avte, privoščijo si potovanja in razkošne zabave, prestižna oblačila in nakit. Vse to je opazno. Revežem med njimi pa poberejo vse, za posojo denarja jim zaračunavajo ogromne obresti, veliko je izsiljevanja.”

Tako je v intervjuju za tednik Demokracija, objavljenem v včerajšnji tiskani številki, povedal šentjernejski župan Jože Simončič.

Župani 11 občin JV Slovenije so s podpisi 31.500 volivcev in volivk vložili predloge sprememb več zakonov, kar je koalicija (Svoboda, SD in Levica) zavrnila. Še prej je ta vlada zavrnila vse, kar je pripravila prejšnja, kjer je sprejemanje s postopkovni manevri preprečila Levica.

Zakaj ni volje za reševanje, kaj je v ozadju?

Župan Simončič pojasnjuje: “To je želja nekaterih. To ni pomanjkljivost tega sistema, to je cilj tega sistema. Opazoval sem, zakaj ni želje po spremembah, zakaj se pri nas neka zakonodaja v tednu dni spremeni po hitrem postopku, na tem področju pa se nikakor ne da. Ne, da se ne da. Noče se. Najprej sem mislil, da ne vedo, da ne poznajo, da se ne zavedajo. Ni res, vedo, poznajo in se zavedajo.”

Kaj točno se dogaja?

Med odločevalci je veliko naivnežev, slišim jih, to so naivni ljudje. V ozadju pa so ljudje, ki držijo to mrežo. Niso Romi glavni akterji trenutnega neurejenega in konfliktnega stanja, ki generira vedno večjo potrebo po proračunskem denarju, vedno večjo potrebo po novih projektih in zaposlitvah, ki konfliktno stanje ne rešujejo, temveč ohranjajo.

Preko Romov in okrog Romov se vrti veliko gotovine, ki nima porekla in nima sledi. Ta gotovina prav gotovo kroži marsikje. Zelo verjetno tudi po državnih inštitucijah, politiki, policiji, nekaterih nevladnih organizacijah. V vseh sferah našega življenja je mnogo ljudi, ki imajo koristi od teh neurejenih razmer in zato ta sistem živi.

Naj še enkrat poudarim. Naša prizadevanja, naši očitki in predlogi niso usmerjeni v Rome, ampak v državo.”

Ob teh pojasnilih lažje razumemo, zakaj si v koaliciji tako zelo prizadevajo, da se stvari ne rešujejo. Notranji minister Boštjan Poklukar pa se smeji in posmehuje!

Intervju z županom Simončičem si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!