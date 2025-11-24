“SENTIMENTI” – Turneja Giannija Rijavca ob 40 letnici glasbene kariere

Piše: C. R.

Ob 40 letnici glasbene kariere Giannija Rijavca se bo v Kulturnem domu Šempas se v nedeljo, 30. november 2025 začela turneja »SENTIMENTI«.

»Začenjam skromno, vendar srčno med čudovitimi ljudmi, tako, kot sem pred 40. leti, kajti iz majhnega zraste veliko«, tako pravi glasbenik. Turneja bo torej naraščala, vse do vrhunca, ki je še skrivnost in se bo zgodil proti koncu leta 2026. Eden izmed prvih nastopov je bil tudi v Šempasu na legendarnem plesišču. S svojo veliko turnejo, ki bo torej trajala kar dve leti prihaja torej v nedeljo, 30. novembra 2025 v Šempas. Tudi za Šempas je veljalo, da če nisi tam nastopil te na slovenski, pa tudi jugoslovanski sceni ni bilo, nisi bil popularen in enostavno nisi obstajal.

Naslov koncertov-turneje je »SENTIMENTI«. Večina skladb, ki jih je v dolgoletni karieri ustvaril Gianni Rijavec je posvečena predvsem ženskam. Spomnimo na nekatere uspešnice: Lep pozdrav, ciao, Mateja, Adijo Špela, Nancy iz Ljubljane, Soča…..in mnoge druge. Na koncertih ne bo manjkala niti Lipa od none, Oljkar, Rdeča roža, ki je ena izmed njegovih zadnjih stvaritev. Vabljeni torej v Šempas, kjer bo Gianni Rijavec nastopil s svojim belim klavirjem in spremljevalnim ansamblom, tako, da bodo njegove uspešnice prišle še bolj do izraza. Koncert je posvečen tudi 30. obletnici pesmi legendarne pesmi Soča.

Spot: Lipa od none

Spot: Rdeča roža

40 LET GLASBENE KARIERE GIANNIJA RIJAVCA

GIANNI RIJAVEC letos (2025) in naslednje leto (2026) obeležuje 40 let profesionalne glasbene kariere, katero se je odločil z uspešnicami, tudi iz njegove pretekle dobe, proslaviti v prelepih slovenskih krajih. Leta 1985 je izšel prvi album takratne skupine Big Ben z naslovom Lep pozdrav, ciao Mateja, ki je se je prodal v več kot 100.00 izvodih. Avtor skoraj vseh skladb je bil Gianni Rijavec. Sledile so plošče, kasete in zgoščenke Mladost je ljubezen, Adijo Špela, Pomladno Cvetje, Nancy iz Ljubljane, Kanadska indijanka, Krasna si hči planin, Najlepše balade, Sentimenti, Gianni, Poti do srca. Največji uspeh so mu je prinesle skladbe Lep pozdrav, ciao Mateja, Adijo Špela, Mladi Joža, Za mano še jokala boš, Lojtrca, Nancy iz Ljubljane, Soča in mnoge druge.

Sledili so številni festivali, koncerti, televizijski nastopi, turneje ter gostovanja po svetu, v Avstraliji, Kanadi, Argentini, Švedski, Italiji, Nemčiji, Portugalski, Armeniji,.. Še posebej so odmevni nastopi kot so samostojni koncert za vatikanski diplomatski zbor v Vatikanu, nastop v Strassbourgu ob sprejemu Slovenije v Svet Evrope,

koncert v Bruslju v evropskem parlamentu na znamenitem European prayer breakfast, nastopi na sprejemu pri papežu Janezu Pavlu II. v Vatikanu.

Za časa svoje dosedanje 40. letne glasbene poti je izvedel več kot 2000 koncertov. Gianni Rijavec je bil pred leti razglašen za slovenskega glasbenega ambasadorja, in je poznan tudi kot ustanovitelj Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, z glasbo je ponesel širjenje ideje o miru domala po vsem svetu.