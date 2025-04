Podaljšanje vloge za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN

Piše: C. R.

Komunala Novo mesto je izdala pomembno sporočilo glede praznjena greznic.

Vsa gospodinjstva, ki se ukvarjajo z registrirano kmetijsko dejavnostjo (MID) ter imajo potrdilo o staležu živali in v zadnjih treh letih niso podaljšali ter ponovno podali vloge za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN pozivamo, da preverijo svojo veljavnost vloge (oprostitev traja 3 leta od pravilne oddaje vloge) in jo pravočasno podaljšajo skupaj z izjavo o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN in potrdilom oz. izpisom o staležu živali najkasneje do 1. 6. 2025. V nasprotnem primeru se bodo po zakonu uporabnikom zaračunale storitve po veljavnem ceniku, sporočajo.

Vlogo najdete na spletni strani: Praznjenje greznic in MKČN