Občina Brežice: Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce, letos kar 55 devetošolcev z izjemnim učnim uspehom

Piše: C. R.

V torek, 17. junija, je župan Občine Brežice Ivan Molan na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice sprejel najuspešnejše devetošolce in devetošolke ter osnovnošolke in osnovnošolce, ki so se v šolskem letu 2024/2025 še posebej odlikovali. Tretjič so bila podeljena knjižna priznanja za naziv Zlata bralka, zlati bralec, ki si ga pridobijo devetošolci z branjem za Bralno značko vseh devet let osnovne šole.

Letos je osnovnošolsko izobraževanje z izjemnim učnim uspehom zaključilo 55 devetošolk in devetošolcev iz osmih osnovnih šol v brežiški občini. Ob tej priložnosti je župan Ivan Molan učenkam in učencem v priznanje in spomin podelil knjižne nagrade, kar še potrjuje naziv Branju prijazna občina, ki ga je brežiška občina prejela leta 2018.

Devetošolke in devetošolci, ki so ves čas osnovnošolskega izobraževanja dosegali izjemen učni uspeh:

iz OŠ Artiče Julija Binter, Alina Kastelic, Zala Kvartuh, Nina Lapuh, Nija Milanović in Izak Razpotnik; iz OŠ Bizeljsko Tinkara Gregl, Aleksander Grgij, Boštjan Kranjc in Emily Škof; iz OŠ Brežice Nina Ajster, Lan Boh, Oskar Božiček, Aiša Kurspahić, Ella Račič, Jakob Recer, Vid Tršelič Buble, Leon Vahčič, Aleks Vaš, Bor Jević, Ljubo Koler, Neja Malus, Luka Rihter, Lovro Barlič, Ana Horvat, Doroteja Komar, Špela Kužnik, Lana Ostrelič, Julija Pavlič, Jaka Tomše, Jure Cvelbar, Gašper Horžen, Alexey Mižigoj in Sara Žnideršič; iz OŠ Cerklje ob Krki Luka Pungerčar, Vito Strgar, Zala Mladkovič, Lana Senica in Lovro Kožar; iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ela Polovič, Leo Krajnc, Anja Zadravec in Maja Urek; iz OŠ Globoko Tinka Hriberšek, Kaja Lipar, Marcel Verstovšek in Kristjan Žmavc; iz OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Anja Germovšek in Tomo Klobasa ter iz OŠ Velika Dolina Tjaša Bizjak, Matevž Frigelj, Luna Križanac, Nikolina Popović, Nika Vovk Geršak in Lana Vuković.

Poleg izjemnega učnega uspeha so učenke in učenci v šolskem letu 2024/2025 osvojili 69 (od tega 58 posameznih in 11 skupinskih) zlatih priznanj in plaket ter prvih mest. Področja, na katerih so blesteli osnovnošolci, so: glasba (saksofon, klarinet, pozavna, harmonika, klavir), fotografija, literarno ustvarjanje, matematična logika, logika, računalniško mišljenje, prepoznavanja matematičnih vzorcev, prostorska predstavljivost, slovenščina, angleščina, zgodovina, geografija, kriptografija, tehnika, ples, folklora in šport (kegljanje, tek, skok v višino). Ekipno so učenke in učenci osvojili zlato priznanje na državnem tekmovanju v disciplini plesna produkcija na Šolskem plesnem festivalu (učenci iz OŠ Brežice in OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova) in zlato priznanje na državnem srečanju Otroških folklornih skupin Ringaraja 2024 (otroška folklora OŠ Artiče in OŠ Brežice). Učenci iz OŠ Velika Dolina so v kategoriji animirani film osvojili zlati plaketi in prvi mesti, učenki GŠ Brežice v kategoriji klavirski duo dve prvi mesti in učenci OŠ Artiče 1. mesto na natečaju.

Osnovnošolke in osnovnošolci, ki so v tem šolskem letu posamezno osvojili zlata priznanja in plakete ter 1. nagrade ali 1. mesta na šolskih državnih in mednarodnih tekmovanjih: iz OŠ Artiče Kaja Žerjav, Sofia Grmšek, Vid Žerjav, Berina Kurspahić in Zala Kvartuh, iz OŠ Bizeljsko Tilen Mihelin, Val Resnik Burger in Emily Škof; iz OŠ Cerklje ob Krki Špela Baznik, iz GŠ Brežice Izak Vukič, Olivija Škaler, Val Vučajnk, Aleksander Borovšak, Urban Rožman in Lara Mladkovič; iz OŠ Brežice Sinja Bončina, Izabela Golobič Komatar, Katja Vilus, Vito Isaković, Žiga Facković, Arijan Župevc, Angelika Avsec, Nino Martinovič, Stela Kuharić, Erazem Najžar, Domen Poček, Alja Javornik, Vanessa Volk, Lana Piškur, Sofija Rajterič, Filip Kozinc, Živa Hollan, Patrik Rangus, Bojana Nikolov, Sofija Katić, Lejla Ebner, Nika Stanič, Ula Novak, Lana Ostrelič, Ema Žmavc in Erik Kuntarič; iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Anja Zadravec, Ela Polovič in Sofija Slovenc, iz OŠ Globoko Tinka Hriberšek ter iz OŠ Velika Dolina Lili Berce, Mojca Gajski in Matevž Frigelj.

Zlate bralke in zlati bralci (devet let sodelovanja v projektu Bralna značka) so: iz OŠ Artiče Julija Binter, Alina Kastelic , Zala Kvartuh, Domen Lakner, Nina Lapuh in Julija Švajger; iz OŠ Bizeljsko Tjaša Gramc, Tinkara Gregl in Emily Škof; iz OŠ Brežice Nina Ajster, Lan Boh, Oskar Božiček, Lina Cizl, Ivana Jurečič, Nia Kozole, Aiša Kurspahić, Vid Mahovne, Maks Podgoršek, Karla Strniša, Rebeka Škrinjar, Vid Tršelič Buble, Aleks Vaš, Bleona Kastrati, Brikena Kastrati, Ljubo Koler, Luz Mokrovič, Vid Škorc, Doroteja Komar, Brina Kren, Špela Kužnik, Lana Ostrelič, Julija Pavlič, Zoja Blažinčič, Gaia Cekuta, Jure Cvelbar, Alexey Mižigoj, Anže Pečar, Lavra Žnideršič in Sara Žnideršič; iz OŠ Cerklje ob Krki Luka Pungerčar, Lovro Kožar in Aneja Kučič; iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ela Polovič, Maja Urek in Anja Zadravec; iz OŠ Globoko Kaja Lipar, Tinka Hriberšek in Klara Lepšina; iz OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Anja Germovšek ter iz OŠ Velika Dolina Tjaša Bizjak, Matevž Frigelj, Nikolina Popović in Lana Vuković.

Letošnji najuspešnejši devetošolec je Matevž Frigelj iz OŠ Velika Dolina. Matevž ima poleg izjemnega učnega uspeha in naziva Zlati bralec tudi zlato in diamantno priznanje – zlato priznanje je osvojil na državnem tekmovanju iz logike Logična pošast in prejel tudi priznanje Diamanti kenguru za osvojena priznanja na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja.

Župan Ivan Molan je vsem prejemnikom knjižnih nagrad čestital, jim zaželel uspešno nadaljnjo učno pot in lepe počitnice. Kot je poudaril župan v svojem nagovoru, so za uspehe otrok zaslužni starši, učitelji in mentorji. Kulturni program so oblikovali učenci in učitelji Glasbene šole Brežice. Nastopili so: Miha Knez (klavir, mentorica Darija Stanović), Benjamin Ferk (violončelo, mentorica Marjetka Hribernik), Lara Mladkovič (harmonika, mentor Uroš Polanec) in učenke petja Neža Pratengrazer Geršak, Milena Kunej, Kristina Ogorevc Račič in Katarina Ivančič z mentorico Mihaela Komočar Gorše. Program je povezovala Anja Urek.