Občina Brežice v 2026 namenja za neposredne spodbude kmetijstvu 213.000 evrov

Piše: L. Kr.

Občina Brežice je na svoji spletni strani objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2026 s katerim tudi letos podpira naložbe v razvoj lokalnega kmetijstva ter dvig kakovosti življenja na podeželju. Za izvedbo ukrepov je v občinskem proračunu zagotovljenih 213.000 evrov nepovratnih sredstev. Vloge za sofinanciranje morajo biti oddane najkasneje do vključno petka, 10. 4. 2026.

S sofinanciranjem naložb in dejavnosti tehnične podpore želi občina kmetovalcem pomagati izboljšati kakovost proizvodnje, ohraniti in izboljšati naravno okolje, standarde za dobro počutje živali ter omogočiti razvoj in ohranitev tako kmetijstva kot podeželja v občini. Poleg lokalne samooskrbe je kmetijstvo pomembno za razvoj občine in tudi za ohranjanje kulturne krajine na podeželju ter povezovanju kmetijstva s turizmom v občini.

Občina Brežice že vrsto let postopoma povečuje sredstva, namenjena ohranjanju in razvoju kmetijstva ter podeželja. Pred desetimi leti (2016) je za javni razpis namenila 108.000 evrov proračunskih sredstev, letos pa ta sredstva znašajo že 213.000 evrov, kar je skoraj dvakrat več.

Ukrepi in razpoložljiva sredstva

Razpis vključuje tri ključne ukrepe – posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo), dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (delovanje društev – tehnična podpora, ekološko kmetijstvo in izvedba razstav živali, pekovskih izdelkov in inovativnih pristopov v kmetijstvu).

Največ sredstev je namenjenih za naložbe v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za katerega je rezerviranih 170.000 evrov. Ukrep spodbuja modernizacijo kmetij, dvig učinkovitosti in trajnosti, izboljšanje higienskih standardov, dobrobiti živali in infrastrukturnih pogojev.

Za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov – dopolnilno dejavnost je namenjenih 10.000 evrov, kar omogoča diverzifikacijo dejavnosti, dvig dodane vrednosti ter razvoj novih izdelkov. Upravičeni stroški vključujejo projektno dokumentacijo, gradnjo, obnovo ter nakup nove opreme.

Tretji ukrep namenja 33.000 evrov izobraževanju in usposabljanju na področju nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja, kar je posebej pomembno za društva in druge organizacije, ki z znanjem podpirajo razvoj podeželja. Cilj teh pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Na razpis se lahko prijavijo: kmetijska gospodarstva (nosilci kmetij), kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, pravne osebe, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja in društva, ki izvajajo izobraževalne in podporne programe.

Sredstva se dodeljujejo skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini ter na podlagi jasno določenih pogojev in meril. Razpis tako predstavlja pomembno priložnost za vse, ki želijo izboljšati ali razširiti svojo dejavnost in prispevati k trajnostnemu razvoju podeželja.

Z razpisom Občina Brežice tudi v letu 2026 nadaljuje strateške usmeritve krepitve konkurenčnosti lokalnega kmetijstva, povečanja samooskrbe in razvoja podeželskih območij.

