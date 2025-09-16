(NOVO MESTO) Projekt negovalne bolnišnice potrjen v letu 2021, ko so bila zagotovljena tudi sredstva

Piše: Moja Dolenjska

V Novem mestu bodo danes odprli negovalno bolnišnico za postbolnišnico zdravljenje in paliativno oskrbo, poimenovano Julija. Preureditev negovalne bolnišnice Julija v Novem mestu, ki je del Splošne bolnišnice Novo mesto in temelji na stari interni stavbi (starejši del kompleksa iz zgodnjega 20. stoletja), je bil potrjen in umeščen v načrte že v letu 2021.

Takratna vlada in takratno ministrstvo za zdravje sta v okviru razpisov in financiranja prek React-EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) odobrila sredstva za prenovo, ki je bila del širšega paketa za okrevanje po pandemiji. V tem letu so potekale priprave, vključno s projektno dokumentacijo in izborom izvajalcev.

Dela so se začela v začetku leta 2022.

Obnova je bila financirana pretežno prek sredstev Ministrstva za zdravje RS, z znatnim deležem evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) prek pobude React-EU, namenjene ukrepom proti pandemiji COVID-19.

Po javno dostopnih podatkih je bil začetni del v vrednosti 6 milijonov evrov namenjen predvsem ureditvi prostorov za neakutno in paliativno oskrbo, vključno z 44 novimi posteljami za COVID-19 bolnike.

Namen prenove je bila sicer ureditev regijske negovalne bolnišnice s približno 65 posteljami za postbolnišnično zdravljenje in paliativno oskrbo, ki bo pokrivala jugovzhod Slovenije in Posavje. Dela so se nadaljevala v letu 2023, z načrtovanim dokončanjem do konca 2024, odprtje pa bo danes, 16. septembra 2025, v okviru vladnega obiska Jugovzhodne Slovenije.

Podatki zbrani s pomočjo UI, Grok / X