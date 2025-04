(NOVO MESTO) Obisk iz Moldavije, gostom pokazali Vodarno Jezero

Piše: C. R.

Ob nedavnem obisku v Sloveniji se je parlamentarna delegacija iz Republike Moldavije mudila tudi na Dolenjskem.

V eni od najmanj obiskanih evropskih držav, ki si prizadeva za članstvo v Evropski uniji, na zemljevidu pa jo najdemo med Romunijo in Ukrajino, so največji ponos vina. Novomeščani pa so jim pokazali največjo tovarno vode. Vodarno Jezero so si z zanimanjem ogledali.

Delegacijo so sestavljali Doina Gherman, podpredsednica parlamenta Republike Moldavije in članica Odbora za zunanjo politiko in evropske integracije, Ina Coșeru, predsednica Odbora za zunanjo politiko in evropske integracije, Radu Marian, predsednik odbora za gospodarstvo, proračun in finance ter Elena Condorachi, glavna svetovalka v Direktoratu za medparlamentarne odnose.