Na območju novomeške policijske postaje število velikih tatvin v letu dni skoraj podvojeno

Piše: Moja Dolenjska

Policijska postaja Novo mesto je v letu 2024 skupaj obravnavala 1510 kaznivih dejanj. Policija ugotavlja porast velikih tatvin. Teh je bilo lani 359, skoraj dvakrat več kot v letu 2023, ko je bilo teh 199.

Skrb zbujajoča pa je nizka raziskanost kaznivih dejanj velikih tatvin, ta je bila lani le 11,7-odstotna, preiskana je bila torej le približno vsaka deveta velika tatvina. Leta 2023 je bilo to 15,6 odstotka ali približno vsaka šesta.

Policijska postaja Novo mesto navaja, da na policiji ne vodijo statističnih podatkov o etnični pripadnosti storilcev prekrškov in kaznivih dejanj. Navajajo pa, da se “seveda zavedajo varnostne problematike” na njihovem območju, ki je v veliki meri povezana s problematiko na območjih z romskimi naselji. Ta se odraža tudi v okoliških naseljih, dodajajo, med drugim tudi v obliki izvrševanja kaznivih dejanj, pri katerih dejansko izstopajo kazniva dejanja s področja premoženjskega kriminalitete.

Še vedno pa si v policiji zatiskajo oči. Trdijo namreč, da je “porast števila naznanjenih kaznivih dejanj tudi posledica” njihovega spodbujanja lokalnega prebivalstva, da vsako kaznivo dejanje naznanijo policiji in vztrajajo v postopkih pred sodišči. Dodajajo, da je preiskanost kaznivih dejanj na območju Policijske uprave Novo mesto med najboljšimi v državi. (Hmm!?).

Podatki in navedbe, so vzeti iz poročila o stanju varnosti na območju občine Mirna Peč za leto 2024. Občina je namreč policijo zaprosila za informacijo, občinski svet pa to obravnava na današnji seji, ki se je začela ob 17. uri. (vir)

Dodajmo, da je policija na območju občine Mirna Peč v letu 2024 obravnavala 83 kaznivih dejanj, v letu 2023 je bilo teh 73, v letu 2021 pa 45. Največ kaznivih dejanj v občini je bilo na področju premoženjske kriminalitete, kamor spadajo kazniva dejanja tatvina in velike tatvine.

Informacija o stanju varnosti na območju PP Novo mesto in Občine Mirna Peč je dostopna na povezavi: DownloadFile