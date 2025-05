(MARIBOR) (VIDEO) Svetnica Svobode pred kratkim napadla strokovno sodelavko SDS, Arsenovič pa jo je nagradil s funkcijo podžupanje

Piše: G. B.

Iz Maribora prihajajo precej bizarne novice. Mariborski župan Saša Arsenovič namreč širi svojo ekipo, po novem bo podžupanja tudi Davorka Pregl iz Svobode.

Kot je znano, je pred kratkim prišlo do incidenta, saj je mestna svetnica Davorka Pregl zahtevala, da strokovno sodelavko SDS Gajo Omerzi, ki je sedela za njo, presedejo.

Gaja Omerzi, sicer članica SDM, je bila na seji mestnega sveta v Mariboru četrtič v taki vlogi. Prvič pa se je zgodilo, da so se nanjo spravile svetnice Gibanja Svoboda. “Sedim za svetniško skupino Gibanja Svoboda, saj je tam klop, ki je namenjena strokovnim sodelavcem vseh svetniških skupin, novinarjem, zaposlenim na občini, občanom. Do te seje ni bilo nobenih težav, pred to sejo pa so k meni pristopile tri svetnice Svobode in dejale, da se ne počutijo več varno, če sedim za njimi, saj da jim gledam pod prste. To so bile vodja svetniške skupine Davorka Pregl, Simona Koželj, imena tretje svetnice pa se ne spomnim. Dejale so mi, naj se presedem.” je za portal emaribor.si dejala Gaja Omerzi, strokovna sodelavka svetniške skupine SDS.

Zaradi takšnega dejanja je SDM zahtevala odstop Preglove s funkcije mestne svetnice, pa tudi javno obsodbo dogodka.

𝘿𝙞𝙨𝙠𝙧𝙚𝙙𝙞𝙩𝙖𝙘𝙞𝙟𝙖 𝙣𝙖š𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙤𝙠𝙤𝙫𝙣𝙚 𝙨𝙤𝙙𝙚𝙡𝙖𝙫𝙠𝙚 𝙟𝙚 𝙣𝙚𝙨𝙥𝙧𝙚𝙟𝙚𝙢𝙡𝙟𝙞𝙫𝙖❗️ Slovenska demokratska mladina ostro obsoja neprimerno izjavo vodje svetniške skupine Gibanja Svoboda, Davorke Pregl, na seji Mestnega sveta MOM.

Zgodilo se je ravno obratno: Saša Arsenovič je Preglovo povišal v podžupanjo.