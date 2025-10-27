Kamnik bo v neposredni bližini mestnega jedra dobil 58 novih sodobnih stanovanj

Piše: C. R.

Stanovanjsko-poslovni kompleks Kamniški biser bodo zgradili ob Usnjarski cesti, obsegal pa bo 53 sodobno zasnovanih stanovanj, 7 poslovnih prostorov in dodatnih 5 stanovanj v samostojni vili.

Kamnik bo v prihodnjih letih bogatejši za sodoben stanovanjsko-poslovni kompleks Kamniški biser, so sporočili iz projektnega podjetja Brilosa. Na območju nekdanje tovarne Utok bo združil urbani utrip mesta z naravnimi danostmi ob Kamniški Bistrici. Stanovanjsko poslovni kompleks bodo sestavljali večji objekt s 53 stanovanji in 7 poslovnimi prostori, v manjši vili pa bo dodatnih 5 stanovanj. Objekta bosta v podzemnem delu povezana s skupno kletno garažo.

Lokacija projekta omogoča hiter dostop do vse ključne infrastrukture – šol, vrtcev, trgovin in mestnega jedra. Peš bo Kamniški biser oddaljen le 3 minute od mestnega središča in 10 minut od zdravstvenega doma oziroma 11 minut do železniške postaje. Hkrati ponuja bližino rekreativnih poti ob reki Kamniška Bistrica in razgledov, ki mesto povezujejo z naravo.

Stanovanja bodo zasnovana z mislijo na funkcionalnost, svetlobo in odprtost proti razgledom na Kamniške Alpe. Poseben poudarek bo namenjen kakovostnim materialom, energetski učinkovitosti in prijetnemu bivalnemu okolju, ki omogoča sodoben način življenja v neposredni bližini narave.

»Projekt bo združil zgodovino mesta in svež veter arhitekture. Kamnik se razvija v mesto, ki združuje tradicijo in sodobnost. Kamniški biser je odgovor na potrebe tistih, ki iščejo mirno, a hkrati urbano bivanje – z naravo na dosegu roke,« poudarja Nejc Hrnčič, direktor podjetja Brilosa, investitorja projekta.

