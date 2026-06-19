(GALERIJA) To poletje okrog Kamniško-Savinjskih Alp z brezplačnim električnim kombijem

Piše: C. R.

Turistična linija Hop on – Hop off okrog Kamniško-Savinjskih Alp v soboto, 20. junija, vstopa v svojo šesto sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve izjemni novosti: prevoz z električnim kombijem bo za vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje občina Gornji Grad. Uradno odprtje sezone je potekalo v sredo, 17. junija, v Solčavi v okviru strokovnega dogodka o trajnostni mobilnosti.

V glavni poletni sezoni, od 20. junija do 13. septembra, bodo prevozi potekali vsak dan dvakrat – dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike (8+1) bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot, ki jo sodelujoče občine v celoti financirajo, obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna rezervacija sedeža na spletni strani www.hopon-hopoff.si, ki je na voljo tudi v angleškem jeziku.

Organizatorji letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov. Po predhodnem dogovoru so v kombiju dobrodošli hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage, možen pa bo tudi vstop in izstop na poljubnih vmesnih točkah vzdolž trase. Uporabnike ob tem prijazno prosijo, da k nemoteni izkušnji prispevajo z upoštevanjem voznega reda ter z vnaprejšnjo rezervacijo za obe smeri. Ob morebitni spremembi načrtov prosijo tudi za pravočasno odpoved, saj s tem omogočijo prevoz drugim potnikom.

Uvod v sezono na strokovnem srečanju v Solčavi

Nova sezona prevozov je bila uradno napovedana na strokovnem dogodku »Trajnostno upravljanje destinacij: Izzivi in priložnosti trajnostne mobilnosti v Kamniško-Savinjskih Alpah«, ki je potekal v Centru Rinka v Solčavi. Že tretji dogodek v nizu, ki potekajo v okviru projekta Dodana vrednost vode, je bil namenjen izmenjavi izkušenj in iskanju rešitev na področju trajnostne mobilnosti v regiji. Pred strokovnim delom so se srečali tudi župani in predstavniki sodelujočih občin, ki so poudarili, da je mogoče izzive gorskega prostora uspešno reševati le z usklajenim delovanjem.

Udeležence je uvodoma pozdravila županja Občine Solčava, Katarina Prelesnik, ki je izpostavila pomen tovrstnih projektov za lokalno okolje: »Prepričana sem, da bomo prav s povezovanjem znanja, izkušenj in dobrih praks lažje našli rešitve, ki bodo omogočale usklajen razvoj turizma, varovanje narave ter kakovostno življenje lokalnega prebivalstva.« Prisotne pa je nagovoril tudi Anton Špeh, predsednik LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter župan Občine Gornji Grad, ki se letos kot nova destinacija pridružuje projektu: »Gore nas učijo potrpežljivosti, ampak prometni tokovi ne čakajo, zato je pomembno, da delujemo zdaj modro in predvsem skupaj.«

Osrednji strokovni prispevek na dogodku je pripravil dr. Matej Ogrin z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in predsednik društva CIPRA Slovenija, ki je poudaril pomembnost dolgoročnega razmišljanja o mobilnosti v gorskih pokrajinah. Na okrogli mizi, ki je sledila, pa so predstavniki Solčave, Jezerskega in Železne Kaple razpravljali o tem, kako male gorske skupnosti upravljajo prometne tokove in s kakšnimi izzivi se srečujejo domačini.

Storitev Hop on – Hop off okrog Kamniško-Savinjskih Alp ni le zgodba o udobnem turističnem prevozu, ampak predvsem zgodba o odgovornosti. Projekt predstavlja premišljen preplet med napredno skupno mobilnostjo in aktivnim varovanjem narave. Osrednji, dolgoročni cilj vseh sodelujočih občin ostaja razvoj turizma, ki sloni na spoštovanju do narave in trajnem varovanju njenih virov. Brezplačni prevozi Hop on – Hop off so skupni prispevek k tej zavezi – za ohranitev čistega in neokrnjenega gorskega sveta danes ter za generacije, ki prihajajo za nami.