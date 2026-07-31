Napad migrantov na špansko enklavo v Afriki je šokiral tudi socialističnega španskega premierja

Piše: C. R.

Nepričakovan prihod več deset tisoč migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je napad na špansko ozemlje, je ob prihodu v Ceuto danes dejal španski premier Pedro Sanchez. Ob tem je za nenaden pritok migrantov okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah španskega premierja Sancheza so mafijske skupine, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, začele širiti lažne interpretacije sodbe španskega vrhovnega sodišča glede migracij.

Sodišče je namreč v začetku tega meseca odločilo, da se takojšnja vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju. To bi lahko torej veljalo tudi za več deset tisoč prebežnikov iz Maroka, večinoma mladih moških, ki so v zadnjih dneh priplavali v Ceuto.

Sanchez je prihod več deset tisoč migrantov v Ceuto, ki ima nekaj več kot 80.000 prebivalcev, označil za napad in kršitev ozemeljske celovitosti Španije.

“Španska vlada stoji ob strani Ceuti. Razumemo čustva in stanje tesnobe, ki so jih doživljali prebivalci v zadnjih nekaj urah – še posebej danes,” je ob obisku eksklave še dejal premier.

V zadnjih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov. Varnostni organi so danes zjutraj sprva ocenili, da je mejo v teh dneh prečkalo več kot 40.000 migrantov, kasneje pa so sporočili, da jih je bilo 60.000. Med poskusom prečkanja meje je doslej umrlo 34 ljudi.

Medtem ob maroško-španski meji v Ceuti danes poročajo o spopadih med migranti in varnostnimi silami, med drugim so zažgali več avtomobilov, maroška policija je v izgredih aretirala okoli 30 ljudi. Španija je zaradi zaostritve razmer v eksklavo že napotila vojake in dodatne policijske okrepitve, vključno s potapljači, droni in čolni.

Rabat in Madrid se po navedbah španskih uradnikov medtem že pogajata o ukrepih za vračanje nedavno prispelih migrantov, navaja AFP.