Janša komentira krizo z vdorom migrantov: Ceuta ni naključje

Piše: C. R.

“Ceuta ni naključje. To je bilo načrtovano,” je še zapisal v angleščini na družbenem omrežju X.

Premier Janez Janša je v odzivu na množičen prihod migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v zadnjih dneh poudaril, da je bilo pred tem dogajanjem “kar nekaj” opozoril.

Iz Maroka je v Ceuto v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so 25.000 migrantov že vrnili v Maroko.

Ob naraščanju napetosti je eksklavo danes obiskal Pedro Sanchez. Nenaden prihod več deset tisoč migrantov je označil kot napad na špansko ozemlje, zanj pa okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi.

Odzivi na naval migrantov v Ceuto se vrstijo tudi v EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala dodatno operativno podporo Španiji, med drugim prek evropske agencije za nadzor meja Frontex. Francija je Španiji pripravljena pomagati pri obvladovanju dotoka migrantov v Ceuto, Italija pa predlaga začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju, kar so že podprli predstavniki več članic unije.