(FOTOGALERIJA) Župan Ivan Molan prvi šolski dan preživel s prvošolci na OŠ Brežice

Piše: L. Kr.

Župan Ivan Molan tradicionalno na 1. šolski dan obišče eno od osmih osnovnih šol v občini. Letos je obiskal OŠ Brežice, ki je s 927 učenci največja šola v brežiški občini. Župan je pozdravil učence, učitelje in starše, ki so se zbrali ob prvem šolskem dnevu. Učencem, še posebej prvošolcem, teh je v brežiški šoli kar 96, je zaželel prijetno počutje v šoli, obilo novega znanja in predvsem druženja s prijatelji. Staršem prvošolcev je župan tudi zaupal, da se zaveda, da je prvi šolski dan tudi zelo čustven, saj je letos postala prvošolka tudi njegova najstarejša vnukinja.

Župan je opozoril še na varnost v prometu in pozval voznike, naj bodo še posebej pozorni, saj se z začetkom pouka vračajo na pločnike in ceste tudi osnovnošolci, ki so kot pešci najranljivejši udeleženci v prometu.

Skupaj z ravnateljico dr. Matejo Hadler si je župan ogledal prenovljene garderobe, bralni kotiček, večnamenski prostor za druženje učencev, kjer imajo na voljo namizni nogomet, družabne igre, sestavljanje lego kock, za risanje in prebiranje knjig. Ustvarjalni in družabni kotički so učencem na voljo tudi na hodnikih.

Župan je sodeloval pri uvodnem delu prvega šolskega dneva v 1. C razredu, ki ga obiskuje 24 učenk in učencev. Povedali so mu, da se v razredu dobro počutijo, župan pa jim je podaril knjige in slikanice za razredno knjižnico.

Osnovne šole v občini Brežice v šolskem letu 2025/26 obiskuje 2.103 otrok, prvič je v šolske klopi sedlo 239 prvošolcev.

Kot je dejal župan, si država in lokalna skupnost delita skrb za osnovne šole – država zagotavlja plače za učitelje, lokalna skupnost pa skrbi za prostorske pogoje šol, materialne stroške, plačila kuharic in hišnikov ter za nadstandardne storitve in za prevoze v šolo. V tem letu je občina za vlaganja v izboljšave po šolah namenila 1,3 milijone evrov, poleg osmih šol so bili obnove deležni tudi podružnična šola v Kapelah, Glasbena šola Brežice in Vrtec Mavrica Brežice.