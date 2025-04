Piše: C. R.

Kako pravilno ločujemo odpadke? Kam jih odložimo? Zakaj poberemo smeti, ki jih opazimo na svojem dvorišču?

“Odgovore smo dali otrokom iz romskega naselja Dobruška vas. V večnamenskem centru, ki deluje pod okriljem CŠOD smo pripravili delavnico in skupaj pobrali odpadke v okolici. Namestili smo tudi zabojnik, v katerega so prebivalci naselja včeraj odložili odpadke,” so sporočili iz Komunale Novo mesto.