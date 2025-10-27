(ČRNOMELJ) Črna zastava v znak podpore in solidarnosti

Piše: Moja Dolenjska

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek v imenu občank in občanov občine Črnomelj izreka iskreno in globoko sožalje svojcem tragično preminulega v sobotnem nasilnem dejanju, do katerega je prišlo v lokalu Lokalpatriot v Novem mestu.

“V teh težkih trenutkih želim vsem, ki jih je ta nesmiselni dogodek prizadel, veliko moči, sočutja in podpore skupnosti.”

“Ta tragični dogodek je znova odprl številna vprašanja glede varnosti, sobivanja in odgovornosti vseh nas – posameznikov, skupnosti in države. Takšna dejanja so nesprejemljiva in zanje v naši družbi ne sme biti prostora,” so sporočili z občine.

Župan Kavšek se je danes udeležil videokonference, na kateri so župani jugovzhodnih občin usklajevali stališča in pripravili skupen pristop pred jutrišnjo izredno sejo občinskega sveta v Novem mestu, na kateri pričakujejo prisotnost predsednika vlade in pristojnih ministrov, generalne državne tožilke ter podpredsednice Vrhovnega sodišča. “Cilj je poiskati učinkovite in dolgoročne rešitve, ki bodo prispevale k večji varnosti in spoštovanju zakonov za vse prebivalce naših skupnosti.”

Župan poudarja, da moramo kljub težkih trenutkom zaradi nerazumnega dejanja, v katerem je ugasnilo človeško življenje, ostati odgovorni, toda odločni, nepopustljivi in enotni pri iskanju rešitev, ki bodo temeljile na spoštovanju, varnosti in zaupanju med vsemi prebivalci.

Na stavbi Občine Črnomelj so danes v znak solidarnosti, podpore in enotnosti izobesili črno zastavo.