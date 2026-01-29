(CELJE) Odprtje Agritech sejma, s katerim se začenja letošnje sejemsko dogajanje pri nas!

Piše: Vančo K. Tegov

Pa smo le dočakali januarski dan, ko se je uradno odprla letošnja sejemska sezona. Bienalni sejem Agritech se je začel danes z otvoritvijo in predstavitvijo pričakovanj – kaj nam bo ponudil, kaj bo pokazal in kaj se dogaja na področju kmetijstva.

Agritech je največji strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije ter kmetijskega repromateriala v regiji Adria. Po besedah Nine Ermenc Pangerl, predsednice uprave Celjskega sejma, letos beleži rekordno zasedenost in udeležbo. Pričakujejo 130 neposrednih razstavljavcev iz devetih držav, ki predstavljajo več kot 400 blagovnih znamk – to je 18-odstotna rast v primerjavi z letom 2024. Izjemen je tudi podatek, da kar 30 % razstavljavcev predstavljajo proizvajalci, kar sejmu daje edinstveno strokovno težo. Gre za pravo stičišče znanja, inovacij in konkretnih rešitev.

Poseben poudarek je letos na varnosti pri delu v tem sektorju. Obiskovalci si bodo lahko ogledali praktične prikaze in testne vožnje oziroma uporabo posameznih strojev ter vozil, ki jih v kmetijstvu in gozdarstvu uporabljajo kmetje in gozdarji. Na sporedu bodo tudi specializirana omizja o varnosti pri delu na kmetijah in posestvih ter – kar je še posebej zanimivo – o varovanju ljudi in premoženja v tehničnem smislu. Ker se na kmetijah obračajo velika finančna sredstva in je na posestvih ogromno vredne mehanizacije, specializiranih vozil in druge opreme, varnost nikakor ne sme biti prepuščena naključju.

Takšne dogodke vedno pozdravljajo in s svojo prisotnostjo podpirajo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), ki je cehovska organizacija kmetov in gozdarjev. Prek zbornice lažje sledijo trendom, novostim in se strokovno izpopolnjujejo. Glede na ogromen napredek na področju kmetijstva in gozdarstva je res dragoceno, da lahko v strnjeni obliki vidimo in doživimo, kaj se vse dogaja na tem izjemno pomembnem in zanimivem področju – ki je nenazadnje tudi pomemben gibalo gospodarskega razvoja države, je poudaril dr. Jože Podgoršek, predsednik KGZS.

Sejem se lahko brez težav kosa z vsemi podobnimi dogodki v bližnji in širši okolici. Prireditelji si želijo, da bi Agritech postal močan regionalni dogodek, ki bo Slovenijo tesneje povezal s sosednjimi državami. Glede na njihov pristop in zdrave ambicije skoraj ni dvoma, da jim bo to uspelo.

Sejem je namreč platforma, kjer se srečujejo proizvajalci, kmetje, gozdarji, raziskovalci, trgovci in strokovnjaki, ki skupaj oblikujejo prihodnost panoge.