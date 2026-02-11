(CELJE) Nov veter, več kerozina in dolg polet – do zmage 22. marca 2026 in še naprej!

Piše: Vančo K. Tegov

Torek je bil zelo zanimiv in pomemben dan. Dan, ko so se člani SDS Celje in vsi, ki dihajo v ritmu Slovenske demokratske stranke, napredka in varne prihodnosti za Celje ter širšo regijo, odločili, kako bomo vozili naprej.

Hitreje. Učinkoviteje. Varneje. In seveda še vedno zelo po-celjsko. V torek je potekala izredna konferenca Mestnega odbora SDS Celje, na kateri so bili izvoljeni novi organi – tretjega največjega mestnega odbora v državi. To se je zgodilo manj kot mesec dni po odstopu dosedanjega predsednika. Potrebna, pravilna in pravočasna poteza. Izvoljeni so ljudje, ki jih odlikujejo izkušnje, znanje, mladost in energija – ravno tisto, kar je potrebno, da se premakne voz vodenja, udejanjanja vrednot in reševanja realnih potreb Celjanov in Celjank. Da se bomo v svojem mestu počutili bolje, živeli bolj kakovostno in varneje. Vse kaže, da bo tako.

Mag. Polona Rifelj – nova predsednica MO SDS Celje

Po vseh okoliščinah, izkušnjah in potrebah je bila za novo predsednico izvoljena mag. Polona Rifelj.

Že v prejšnji vladi Janeza Janše je delovala kot državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade. Ima bogate izkušnje na področju vladne politike, lokalnega delovanja in realnega sektorja. Zdaj računa na podporo in sodelovanje nove 17-članske ekipe izvršilnega odbora ter 5-članske nadzorne komisije. Skupaj bodo močna ekipa za doseganje zastavljenih ciljev.

Prva in najnujnejša naloga je že pred vrati – državnozborske volitve. Polona Rifelj kandidira za poslanko v 3. volilnem okraju 5. volilne enote. Vsi v odboru so pripravljeni pomagati – tako pri uspešni kandidaturi kot pri vodenju mestnega odbora, kjer bo prva med enakimi. Srečno roko, racionalno in učinkovito vodenje – to je tisto, kar Celje in širša regija trenutno najbolj potrebujeta.