(CELJE) Marčni sejmi kot napoved pomladi in dobrega počutja

Piše: Vančo K. Tegov

Od danes, 13. marca, pa vse do nedelje, 15. marca 2026, Celjski sejem znova postaja prizorišče Marčnih sejmov – enega najbolj raznolikih pomladnih dogodkov v Sloveniji.

Z eno vstopnico lahko obiskovalci doživijo kar pet sejmov: Dneve lovstva, Dneve športnega strelstva, APIS Slovenia | Europe, Floro & Vrt ter letošnjo veliko novost – sejem FIT&WELL.Slednji je vsebinsko bogata nadgradnja priznane blagovne znamke Altermed in hkrati odgovor na aktualne potrebe trga ter sodoben način življenja. Letos se predstavlja približno 400 razstavljavcev iz 15 držav, ki so zasedli vse sejemske dvorane. Organizator Celjski sejem pričakuje več kot 20.000 obiskovalcev iz celotne Adria regije.

Kaj je povsem novega letos?

Največja letošnja novost je prav FIT&WELL – sejem, namenjen aktivnemu življenjskemu slogu in celostnemu dobremu počutju. Dogodek presega klasično razstavno obliko, saj obiskovalcem ponuja predvsem izkušnjo: vodene vadbe, pogovore s strokovnjaki, praktične demonstracije in preizkus različnih pristopov k izboljšanju telesnega ter duševnega počutja. Poseben poudarek je na regeneraciji in sodobnih biohacking rešitvah: svetlobne terapije, kisikove komore, lebdenje v vodi, robotski terapevtski sistemi, meritve telesne sestave s strokovnim svetovanjem … Poleg tega bodo predstavljeni zeliščarstvo, alternativni pristopi, energijske terapije, naravne metode podpore telesu, ekološka in funkcionalna prehrana, super-živila, prehranski dodatki, sodobni prehranski koncepti, estetika, pomlajevanje ter celostna nega kože. Vzporedno bodo potekala predavanja o prehrani, funkcionalnih dopolnilih, obvladovanju stresa in celostnem pristopu k zdravju, hkrati pa bo na voljo tudi ponudba naravne kozmetike, terapevtskih metod in trajnostnih rešitev za vsakdanje življenje. Pomemben del sejma FIT&WELL je Fit-Life arena, kjer bodo v naslednjih treh dneh potekale vodene vadbe, predstavitve opreme in športnih disciplin ter različni aktivni izzivi. Obiskovalci bodo lahko preizkusili športno opremo, sodelovali v skupinskih vadbah in spoznali najnovejše pristope k treningu in regeneraciji.

Kaj lahko še pričakujemo?

Sejmi – in Celjski sejem še posebej – iz leta v leto dokazujejo, da so v današnjem času še kako potrebni in aktualni. Tradicionalne zgodbe je treba le znati nasloviti in prilagoditi sodobnemu življenju. Z močnimi partnerji, kot so letošnji, Celjski sejem ustvarja vsebinsko bogate zgodbe in izjemne priložnosti za sodelovanje.

»Sejmi današnjega časa vplivajo na ohranjanje vrednot, gradnjo skupnosti, kakovost življenja, ohranjanje narave, skrb za zdravje in zdravo prehrano ter na pomen telesne in mentalne aktivnosti,« je med drugim v svojem nagovoru poudarila , predsednica uprave Celjskega sejma d.d., in vse obiskovalce Marčnih sejmov pozvala, naj pridejo športno opremljeni in dobre volje. Marčni sejmi so namenjeni vsem – od najmlajših do tistih v zrelih letih.

Doživetje je neizogibno

Poleg predstavitve novosti na področjih, ki so zastopana na vseh sedmih prizoriščih, je letošnji poudarek na interakciji – med razstavljavci in obiskovalci, med opremo in ljudmi, med različnimi področji in pristopi. Obiščite Marčne sejme in si podarite lep popoldan, dan ali kar celoten vikend. Kar doživite tukaj, vam bo ostalo za vedno – in zagotovo boste po tem malo boljši, malo drugačni.