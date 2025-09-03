(CELJE) Kmalu: Letos že 57 MOS. »Samo pogledat grem«

Piše: Vančo K. Tegov

Pa ga imamo. September je tu in dnevi ko bo Celje in s te tudi Celjski sejem središče poslovnega sveta.

Celjski sejem bo med 17. in 21. septembrom 2025 v znamenju poslovnega in sejemskega dogajanja. Ponovno se bodo družili na sejmu z izjemno tradicijo, saj se bo tokrat odvijal že 57. MOS – največji poslovno-sejemski dogodek v regiji, ki vsako leto privabi okoli 65.000 obiskovalcev. Dogodek je že desetletja sinonim za povezovanje, nova znanja in poslovne priložnosti, hkrati pa ponuja pestro dogajanje za širšo javnost z ugodnimi nakupi in zanimivimi spremljevalnimi vsebinami. Kar se tiče samega števila obiskovalcev je pomembno da primarno ponovno in vedno znova prebijati neke plafone temveč ohranjati in spodbujati kvaliteto in s tem delati sejem kot dogodek poslovnega in organizacijskega formata dosega kvaliteto ki bo dajala rezultate za vse udeležene.

Kaj bo prinesel novega letošnji MOS?

MOS na novo definira trajnost, ki že zdavnaj ni samo trend – je način razmišljanja, delovanja in povezovanja! In prav to počnejo in imajo namena početi na MOS-u. V središče letošnjega MOS-a smo zato postavili trajnost.

Trajnost se letos prepleta skozi vsa tri glavna področja sejma:

MOS DOM

Na segmentu MOS DOM bodo razstavljavci obiskovalcem predstavili okolju prijazne materiale in rešitve za gradnjo ter prenovo. Med drugim boste spoznali nove pristope, kjer gradbinci vse bolj posegajo po trajnostnih materialih z nizkim ogljičnim odtisom. Poleg tega bo bogat razstavni nabor zajemal ogrevanje, prezračevanje, fotovoltaiko, električne polnilnice, stavbno pohištvo in številne druge vsebine.

MOS TURIZEM & GASTRONOMIJA

Ta sejemski segment promovira lokalno in sezonsko kulinariko ter trajnostni in zeleni turizem. V ospredju bodo tudi butične izkušnje: ponudniki lokalne hrane, vin, turistične kmetije, wellness ponudniki, destinacije ter oprema za gostinstvo. Letos prvič bo v okviru tega segmenta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano celovito predstavilo ekološko pridelano hrano, ozaveščanje o ekološki hrani ter ekološko tržnico.

MOS B2B

Vse poslovne rešitve na enem mestu – od inovacij, digitalnih rešitev, krožnega gospodarstva in zelene tehnologije – podjetništvo, ki spreminja svet. Predstavljali bodo industrijske tehnologije, logistike, merilne tehnike, digitalizacijo, IKT in avtomatizacijo, predstavile se bodo državne in gospodarske institucije.

Seveda pa tudi na letošnjem MOS-u ne bo manjkalo priljubljenega sejemskega dogajanja na MOS PLUS, ki že več kot pol stoletja razveseljuje z ugodnimi sejemskimi nakupi ter izdelki in storitvami za prosti čas, zdrav način življenja in e-mobilnost: od naravne kozmetike, športne opreme, wellness ponudbe do električnih koles in inovativnih storitev.

Kaj, kdo in o čem bo še tekla beseda na 57. MOS-u?

Med petdnevnim sejemskim dogajanjem se bo predstavilo razstavljavcev, ki bodo predstavili kar 1.100 blagovnih znamk iz več kot 20-ih držav. Direktnih razstavljavcev bo 650. Med njimi bo okrepljena udeležba domačih podjetij, ki ponujajo rešitve na področju zelene transformacije in digitalizacije. Preostali razstavljavci bodo iz širše regije Adria ter srednjeevropske države. Obiskovalci bodo tudi letos deležni številnih vsebinskih novosti, marsikaj novega bodo ponudile tudi spremljevalne prireditve.

Po besedah Blaža Cvara, predsednika obrtne zbornice Slovenije bo Connect2Slovenia – eden od vrhuncev sejma MOS bo mednarodno poslovno srečanje Connect2Slovenia, ki se ga bo udeležilo okrog 100 podjetnikov iz regije Alpe Adria. Dogodek je namenjen mreženju in povezovanju podjetij iz različnih sektorjev ter MSP ponuja izjemno priložnost za individualne, vnaprej dogovorjene sestanke s potencialnimi domačimi in tujimi partnerji. Govora bo tudi o klimi v kateri delajo in gospodarili slovenski obrtniki ter kot sam pravi, da se enkrat neha z obremenitvami obrtnika in malega podjetnika za katerega pravi da je v zadnjih letih na svoji »grbi« dobil 19 novih obremenitev, olajšav pa bore malo. Da to mislijo resno bodo povedali in spregovorili z predstavniki različnih ministerstev, ki bodo imeli svoje razstavne prostore.

Prejšnja leta so bile prisotne tudi države partnerice. Še naprej se dela na tem le da se v zvezi s to obliko sodelovanja potencira, da je bistvo tega da so konkretni rezultati v ospredju tega sodelovanja in ne samo neka enkratna predstavitev ter brez možnosti sledenja učinkov tega razstavljanja in tovrstne prisotnosti, meni Renata Košenina, direktorica PE Sejmi pri Celjski sejem dd.

Vse dni sejma bodo za bogat nabor preventivnih akcij in prikazov poskrbeli v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa z dogodki Za večjo varnost v prometu.

Na njihovem razstavnem prostoru bodo obiskovalci lahko preizkusili preventivne naprave in hkrati od animatorjev prejeli ključne informacije. Preventivni dogodki AVP so zasnovani tako, da so udeleženci aktivni, ter jih tako informirajo, osveščajo in usposabljajo za ustrezno varno ravnanje v prometu. Na dogodku se s pomočjo demonstracijskih naprav in posebej usposobljenih izvajalcev s strani AVP izvajajo informiranja, svetovanja, učenje in usposabljanje.

Da je sejem, Celjski sejem in MOS mesto kjer se kaj dogaja, izvaja in spreminja ter utrjuje ogled in položaj razstavljavca na trgu, kako doma tako tudi v tujini, priča tudi stalno prisotnost razstavljavcev v daljšem časovnem obdobju. Direktna prisotnost bodočega kupca pritegne s tem da se sam na kraju samem v stiku s snovalci posameznih znamk sooči in seznani z bodočim izdelkom brez kakršne koli možnosti zavajanja ali prikrivanja pomanjkljivosti. Prav na svojem primeru je to pokazalo in dokazalo podjetje Inox Verbovšek, kot dolgoletni razstavljavec in uspešen doma in tudi že mejo v več drugih državah. V svojih 25 letih razstavljanja se lahko pohvalijo le z pozivnimi primeri sodelovanja, ki so se začeli prav tukaj.

Sejem MOS je mnogo več kot razstava izdelkov in storitev. Je prostor srečevanja idej, napredka in odgovornosti, kjer z znanjem in izkušnjami soustvarjajo varnejšo in trajnostno prihodnost. Ni mačji kašelj da z tolikimi različnimi partnerji pripravljajo vsebine, ki MOS-u dajejo vlogo središča ozaveščanja, izobraževanja in preventive. Zato le skočite na MOS in si oglejte poizvedite kaj več o tem kar vas najbolj pritegne ali vas še bo.