(BREŽICE) Župan čestital dobitnici treh bronastih odličij Leji Glojnarič

Piše: La. Kr.

Športniki in športnice so pomembni promotorji tako države kot občine, zato je župan Ivan Molan v petek, 5. 12., z veseljem in ponosom sprejel mlado brežiško atletinjo Lejo Glojnarič, ki je na 25. poletni olimpijadi gluhih v Tokiu na Japonskem osvojila tri bronaste medalje: v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami in v sedmeroboju. Ob tej priložnosti je Leji župan čestital in ji izročil simbolično darilo z željo, da uresniči svoje cilje, njenemu očetu in trenerju Iztoku Glojnariču pa je izrekel priznanje in zahvalo za uspešno delo.

Župan občine Brežice Ivan Molan je izrazil veselje nad izjemnim športnim uspehom mlade atletinje in dejal, da so lepi dosežki športnikov potrditev, da je usmeritev občine, ki redno vlaga v športne objekte in programe, pravilna.

Kot je poudaril župan je občina Brežice športna občina, pred leti tudi nosilka naziva Evropsko mesto športa. Občina se trudi zagotoviti dobre osnovne pogoje za razvoj športa in športnikov tako z vlaganji v športne objekte kot preko javnih razpisov za sofinanciranje dela klubov, trenerjev in tekmovalnih stroškov. Sredstev je vedno premalo za vse potrebe in želje, se zaveda župan, zato so prostovoljci, ki delajo v športu s srcem, še vedno ključni in nenadomestljivi.

Želi si zlato medaljo na naslednjih olimpijskih igrah gluhih

Leja Glojnarič pravi, da je bila izkušnja tekmovanja na Japonskem lepa kljub razočaranju nad vremenom, ki ni bilo prav nič poletno, ampak hladno, kar je bilo neugodno za športnike. Kljub poškodbi in vročini je tekmovala in osvojila neverjetne tri bronaste medalje.

Najbolj ponosna je na medaljo za skok v višino, ki je tudi njena najljubša disciplina. V tem in naslednjem letu si želi najprej pozdraviti poškodbo, za katero bo potrebna operacija gležnja, nato bosta na vrsti okrevanje in rehabilitacija, sledile bodo priprave na tekmovanja. Njena želja je osvojiti zlato medaljo na naslednji poletni olimpijadi gluhih, ki bo čez štiri leta potekala v Atenah v Grčiji.

Lejin oče in trener Iztok Glojnarič je dejal, da je ponosen in srečen, saj so medalje nagrada za štiri leta dobrega dela, saj Leja pridno trenira in je vztrajna. Ob bronasti medalji za skok v višino se je razjokal, ker se je zavedal, s kakšnimi bolečinami je Leja skakala. »Kar se je zgodilo, to je nepojmljivo,« je dejal. Po uspešni rehabilitacija noge se bosta posvetila treningom, saj je Leja sposobna doseči še višji nivo, je prepričan njen oče in trener.

Občini in županu se je Glojnarič zahvalil za podporo in dejal, da je zadovoljen s pogoji za treninge na urejenem atletskem stadionu, kjer Leja trenira v toplejših mesecih, pozimi pa ima treninge v bližnjem Zagrebu.

O atletinji Leji Glojnarič

Na olimpijadi gluhih v Braziliji leta 2022 je Leja, ki trenira pod okriljem Atletskega kluba Brežice, osvojila dve zlati medalji, v 2023 pa je postavila svetovni rekord v mnogoboju in na evropskem prvenstvu na Poljskem osvojila dve zlati kolajni. Leta 2024 je dosegla še en izjemen mejnik – postala je prva gluha atletinja z medaljo na balkanskem prvenstvu, kjer je osvojila bron v mnogoboju.

Leja Glojnarič je bila razglašena tudi za najboljšo slovensko parašportnico v letih 2022 in 2023, s čimer je potrdila svoj status ene najuspešnejših mladih atletinj v Sloveniji. V Tokiu je na 25. olimpijskih igrah gluhih tekmovala v sedmeroboju, teku 100 m z ovirami, skoku v višino in skoku v daljino.

Na 25. olimpijskih igrah gluhih je sodelovalo več kot 3.000 športnikov iz 70 držav, ki so se pomerili v 18 športih in 216 tekmovalnih disciplinah. Dogodek je bil poseben tudi zato, ker je bila to prva olimpijada gluhih, ki jo je gostiila Japonska, obenem pa jo je zaznamovala tudi 100-letnica prvih iger gluhih, organiziranih leta 1924 v Parizu.