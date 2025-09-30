Brežice že tretjič zapored med TOP 100 trajnostnimi zgodbami na svetu

Piše: C. R.

Destinacija Brežice je v Montpellierju na konferenci Green Destinations 2025 prejela prestižno priznanje, saj se je s svojim primerom dobre prakse uvrstila med Top 100 najbolj trajnostnih zgodb v svetovnem turizmu.

Green Destinations vsako leto izbere sto zgodb, ki najbolj prepričljivo izkazujejo trajnostne prakse in inovativne pristope k razvoju turizma. V Montpellierju so se mednarodnemu občinstvu predstavile destinacije iz več kot 40 držav, destinacija Brežice pa je pod okriljem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z zgodbo »Brežice Selection: From Local Producers to United Destination Identity« dokazala, da sodi v družbo najboljših. Nagrada je priznanje tako strokovnemu delu zavoda kot tudi številnim lokalnim ponudnikom, ki z vključevanjem v kolektivno blagovno znamko Brežice Selection sooblikujejo identiteto kraja.

Projekt je bil zasnovan kot odgovor na razdrobljenost lokalne ponudbe, saj ima destinacija Brežice bogato vinogradniško, kulinarično in obrtno tradicijo, a obiskovalci pogosto niso imeli jasnega pregleda nad avtentično ponudbo. Kolektivna blagovna znamka Brežice Izbrano je ponudila rešitev, saj je povezala kmete, vinarje, gostince, rokodelce in druge ustvarjalce v skupno platformo s strogimi kriteriji kakovosti, pristnosti in trajnosti. Danes znamko sestavlja 30 ponudnikov, ki skupaj ponujajo več kot 130 izdelkov in doživetij.

Z uvrstitvijo med Green Destinations Top 100 Stories je destinacija Brežice dobila še eno mednarodno potrditev, da njena trajnostna usmeritev prinaša prave rezultate. Ob že pridobljenem znaku Slovenia Green Platinum, ki ga prejmejo le najbolj napredne zelene destinacije v državi, in priznanju Mestne promenade Brežice kot prireditve na poti zero waste z eno zvezdico destinacija dokazuje, da trajnost ni le vizija, ampak jo tudi svetovno strokovno občinstvo prepoznava kot primer dobre prakse.

Direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katja Čanžar je ob prejemu nagrade poudarila: »Naša prijava je temeljila na ideji, da se trajnost gradi z ljudmi in za ljudi. To ni le strategija, ampak način življenja, ki smo ga v destinaciji Brežice ponotranjili. Z nagrado smo dobili mednarodno priznanje, hkrati pa tudi dodatno odgovornost, da nadaljujemo s tem delom.«