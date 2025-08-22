Brežice vabijo na spektakel evropskega filma!

Piše: K. B.

Na stičišču baročnega razkošja, vrhunskih vin in filmske magije postajajo Brežice nova destinacija za ljubitelje sedme umetnosti iz regije, pa tudi širše. Očarljivo mestece, znano po baročnem gradu s slovito Viteško dvorano, vinorodnih gričih in termalnih izvirih bo tudi letos, že drugič zapored gostilo Festival evropskega filma Brežice (FEF Brežice), ki bo potekal od 27. do 30. avgusta v Posavskem muzeju Brežice.

Skrbno izbran program bo ponudil dvanajst filmov z najpomembnejših evropskih festivalov, pogovorne večere in raznolike spremljevalne dogodke. Obiskovalci si bodo lahko ogledali srbski film Mejdan: Med vodo in ognjem režiserja Todora Čapkanova in producenta Alekse Balaševića, v katerem ima glavno vlogo Viktor Savić. Med izbranimi evropskimi produkcijami so še Armand norveškega režiserja Halfdana Ulmana Tendela, belgijsko-francoski film Saint-Exupéry Pabla Aguere, Šlager hrvaškega režiserja Nevija Marasovića, Parthenope Paola Sorrentina, Živiva v času Johna Crowleya, Balada o Limonovu Kirilla Serebrennikova, francoski film Nebrušeni diamant Agathe Riedinger ter animirani deli Valovanje latvijskega režiserja Gintsa Zilbalodisa in Bambi: življenjska pot v gozdu Michela Fesslerja. Čeprav je FEF Brežice mlad festival, že privlači pozornost filmskih strokovnjakov in občinstva iz celotne regije, saj združuje izjemen filmski repertoar z edinstvenim doživetjem destinacije. Lanski festival je uspel odlično, letos pa ga želijo organizatorji še nadgraditi. »Zelo sem vesel, da ni letos več nikogar, ki bi ga morali prepričevati o smiselnosti tega festivala. Dokazali smo, da je festival res lepo zaživel in ni odmeval samo po Sloveniji, temveč tudi onkraj meja,« je povedal ustanovitelj in programski direktor FEF Aleš Pavlin.

Iz festivalskega paketa velja posebej omeniti slovenska dokumentarca, ki bosta na sporedu zaključni večer, 30. avgusta. Film Dejan Zavec, 13. runda režiserja Gašperja Pavlija bo predstavil življenje našega boksarja Dejana Zavca, v dolgometražnem dokumentarnem filmu Praslovan režiserja Slobodana Maksimovića pa bodo gledalci spoznavali življenje in glasbeno kariero Zorana Predina. Med vsemi filmi bodo trije doživeli slovensko premiero. Pri nas bodo tako prvič na ogled norveško-britansko-nemško-švedska koprodukcija Arman, belgijsko-francoski film Saint-Exupery in hrvaški Šlager. (Foto: Luka Rudman)

»V sodelovanju z vrhunskim slovenskim vinarjem Miho Isteničem, dolgoletnim prijateljem pokojnega sommelierja Stevena Spurrierja, bomo kot poseben dogodek prikazali tudi film Randalla Millerja Bottle Shock. Film prikazuje življenje slovitega sommelierja Spurrierja, igra ga Alan Rickman, ki je ameriško vinarstvo postavil na svetovni zemljevid,« je povedal ustanovitelj in programski direktor festivala Aleš Pavlin.

Že od osemdesetih let prejšnjega stoletja so Brežice privlačna lokacija za znane svetovne filmske ustvarjalce. Grad Brežice je bil prizorišče snemanja filma Rosencrantz in Guildenstern sta mrtva, v katerem sta glavni vlogi igrala takrat še bodoča oskarjevca Gary Oldman in Tim Roth. V gradu Mokrice je britanski pop duo Pet Shop Boys posnel videospot za svojo uspešnico Heart, v katerem nastopa tudi Sir Ian McKellen, slikoviti ambient Viteške dvorane pa je očaral akcijskega junaka Jackieja Chana, ki je v njej in njenem modelu snemal prizore za film Božji oklep (1986). Številni akcijski prizori so bili posneti tudi na starem železnem mostu čez Savo in Krko. Del televizijske serije Vetrovi vojne so z velikim igralcem Robertom Mitchumom posneli v gradu Brežice in njegovi okolici, podobnih primerov pa je še veliko.

Festival organizirajo Občina Brežice, Posavski muzej Brežice in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.