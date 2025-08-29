(BREŽICE) Pred novim šolskim letom potekajo investicije v šolske objekte v vrednosti 1,3 milijona evrov

Piše: L. Kr.

Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana v poletnih mesecih intenzivno potekajo investicijsko vzdrževalna dela na objektih, namenjenih vzgoji in izobraževanju. V občini Brežice deluje osem osnovnih šol in ena podružnična šola, pomembno vlogo v kulturnem in izobraževalnem okolju pa ima tudi Glasbena šola Brežice. Vsaka šola je bila deležna posodobitve in vzdrževalnih del, najpogostejše investicije so bile posodobitev kuhinjske opreme in sanacije tlakov v učilnicah oz. igralnicah. Hkrati občina ureja nadomestne prostore za izvajanje pouka v času, ko bo potekala rekonstrukcija objekta OŠ Artiče.

V prostorih glasbene šole poteka sanacija ometov, dve največji investiciji pa sta sanacija ravne strehe na OŠ Brežice (vrednost 181.000 evrov) in ureditev prezračevanja in zamenjava energenta za ogrevanja na OŠ Velika Dolina (vrednost 417.000 evrov), za slednjo je občina pridobila nepovratna evropska sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost v višini 245.000 evrov. Šola na Veliki Dolini se bo ogrevala na geosonde in s toplotno črpalko. Dela si je na terenu ogledal tudi župan, ki se je na koordinaciji sestal s predstavniki izvajalcev del Plistor, d.o.o. in Energrad, d.o.o. ter ravnateljico OŠ Velika Dolina Anjo Zevnik.

Ob tem poteka urejanje nadomestnih prostorov za pouk učencev OŠ Artiče na OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, v Večnamenskem domu Arnovo selo in v Domu krajanov Sromlje. Na OŠ Bizeljsko, OŠ Pišece in OŠ Globoko se posodablja oprema v kuhinji, vlaganja potekajo tudi na OŠ Cerklje ob Krki, v Vrtcu Mavrica Brežice pa so bili sanirani tlaki v petih igralnicah.

Z novim šolskim letom 2025/26 se bo v razrede vrnilo 1.864 učenk in učencev, prvič pa bo v šolske klopi sedlo 239 prvošolk in prvošolcev, skupaj bo osnovno šolo obiskovalo 2.103 učencev. V občini Brežice deluje osem osnovnih šol in ena podružnična šola, pomembno vlogo v kulturnem in izobraževalnem okolju pa ima tudi Glasbena šola Brežice. Občina Brežice vsako leto vlaga v obnovo, nadgradnjo in vzdrževanje šolskih stavb. Pred novim šolskim letom je občina namenila 1,3 milijona evrov sredstev za posodobitve opreme in za investicijsko vzdrževalna dela na objektih, kjer potekata vzgoja in izobraževanje.