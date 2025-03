(BREŽICE) Mednarodni trening v Romuniji v sklopu projekta Gremo ven iz mesta! (Out of the City!)

Piše: L. Kr.

V sklopu projekta Out of the CIty, ki ga vodimo na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice), je bil v drugi polovici marca v Romuniji izveden mednarodni trening.

V projektu sodelujejo še partnerji iz Srbije, Italije in Romunije, skupni cilj pa je krepitev mladinskega dela v ruralnem okolju in spodbujanje novih priložnosti za mlade. Trening je bil del delovnega paketa 3, ki predvideva implementacijo skozi projekt razvite nove metodologije za mladinsko delo na podeželju. Namen aktivnosti je bil preveriti uporabnost metodologije v praksi, nadgraditi znanja mladinskih delavcev in ustvariti temelje za prenos dobrih praks v lokalno okolje.

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju kraja, mednarodnih udeležencev in izmenjavi izkušenj s preteklih srečanj v Srbiji, Italiji in Sloveniji. Udeleženci so se vključili v skupinske naloge, ki so jih vodile skozi mesto in jim omogočile vpogled v njegovo zgodovino in vsakdan. Razpravljali so o skupnih izzivih, s katerimi se mladi na podeželju srečujejo – od pomanjkanja priložnosti in slabih prometnih povezav do manjše motivacije mladih za vključevanje v lokalne aktivnosti.

Drugi dan je bil namenjen metodi polarizacije, s katero so udeleženci razpravljali o različnih trditvah s področja mladinskega dela, prostovoljstva in življenja na podeželju. Predstavljene so bile razlike med posameznimi državami, Slovenija pa je bila izpostavljena kot primer dobre prakse z dostopom do občinskih strategij, delovanjem Sveta mladih in možnostjo vključevanja mladih v procese odločanja. Popoldne so sledile delavnice, kjer so mladi razmišljali o razlikah med ruralnim in urbanim okoljem ter analizirali prednosti in slabosti teh območij. Ob tem je bilo poudarjeno, da mladi v Brežicah uživajo boljše pogoje kot v nekaterih drugih sodelujočih državah.

Tretji dan so udeleženci obiskali mladinsko hišo lokalne romunske organizacije, kjer so spoznali zgodbe mladih iz ruralnih območij in iskali rešitve za njihove izzive. V okviru metode World Café so skupaj oblikovali smernice za kakovostno načrtovanje, izvajanje in evalvacijo mladinskega dela v podeželskem okolju.

Četrti dan je bil namenjen pripravi aktivnosti za mlade, ki so jih naslednji dan izvedli v kraju Aninoasa. Delavnice in igre, namenjene mladim od 12 do 15 let, so spodbudile sodelovanje, spoznavanje in razvoj novih veščin. Kljub jezikovnim izzivom je bil odziv mladih pozitiven, kar potrjuje pomen tovrstnih aktivnosti in izraženo željo po njihovi ponovitvi.

Zadnji dan so udeleženci skupaj z mednarodnimi partnerji oblikovali predloge za nove projekte, ki jih načrtuje italijanska partnerska organizacija. Ob koncu je sledila skupinska evalvacija, kjer so udeleženci s pomočjo slikovnih kartic izrazili vtise, znanja in izkušnje, ki so jih pridobili.

Trening v Romuniji je potrdil pomembnost mednarodnega sodelovanja in neposredne izmenjave dobrih praks ter dodatno okrepil pomen uporabe in prilagajanja razvite metodologije mladinskega dela na podeželju.

Projekt je sofinancirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(‐ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti Nacionalna agencija.

