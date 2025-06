(BREŽICE) Letos brežiška občina namenja dobrih 190.500 evrov za sofinanciranje naložb v kmetijstvu

Piše: L. Kr.

V večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice so se 11. junija zbrali kmetovalci in predstavniki društev na javni predstavitvi rezultatov razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini za leto 2025. Občina namenja 190.500 evrov za sofinanciranje naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in za programe društev na področju kmetijstva ( za delovanje društev − tehnična podpora, ekološko kmetijstvo, izvedbo razstav živali in pekovskih izdelkov). Župan Ivan Molan je nagovoril zbrane in se jim zahvalil za njihovo vztrajno in predano delo, saj kmetijstvo poleg lokalne pridelave hrane in povezovanja s turizmom oblikuje tudi krajino lokalne skupnosti.

Svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice Roman Matjašič je predstavil kratko statistiko javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice, ki je bil objavljen meseca marca, rok za oddajo vlog je bil 25. april. Na razpis je prispelo 69 vlog od tega so štiri vloge oddali mladi prevzemniki kmetij, vse vloge so bile odobrene. Od tega je bilo 51 vlog za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo (stroji kot so npr. škropilnica, traktor in objekti, npr. hladilnica), štiri vloge naložbo v dopolnilne dejavnosti in 14 vlog društev na področju kmetijstva. Sredstva razpisa so bila namenjena v višini 155.000 evrov za primarno kmetijsko proizvodnjo, 5.000 evrov za dopolnilne dejavnosti, za društva na področju kmetijstva 30.500 evrov.

Vrednost prijavljenih investicij je znašala 1,1 milijona evrov. Delež sofinancirana naložb znaša približno 22 % upravičenih stroškov investicije, za mlade prevzemnike kmetij pa 27 %. Najvišji znesek subvencije je znašal 4.382 evrov, za mlade prevzemnike 4.617 evrov. Naložbe so od nakupa opreme – kot so škropilnice, sejalniki, mulčarji, traktorske prikolice do obnove streh in gradnje hlevov ter protitočnih mrež. Posodobitev kmetijske oprema pomeni tudi manjšo uporabo pripravkov in boljšo zaščito okolja.

Predstavljenih je bilo tudi nekaj zanimivosti. Število žensk, ki so nosilke kmetije, je enako kot lani, to je 10 oz. 18,5 % vseh prijavljenih na razpis, najvišja vrednost prijavljene naložbe je znašala 97.600 evrov. Občina je sofinancirala tudi nakup petih traktorjev s pogonom 4×4, saj je varnost izjemnega pomena.

V občini je zaznati tudi opuščanje vinogradov, površine so se zmanjšale za 170 ha v času od 2020 do 2025, medtem pa se je površina njih v istem obdobju povečala za 280 ha, povečujejo se tudi površine sadovnjakov.

Novosti v novem programskem obdobju do konca leta 2030

DDV ni upravičen strošek. Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali po oddaji vloge na razpis, kar pomeni, da lahko kmetovalci takoj po oddaji vloge izvedejo investicijo ali nakup opreme. Spodnja meja investicije za prijavo na razpis je morala biti 4.000 evrov, zgornja 20.000 evrov (lahko je višja, vendar se za sofinanciranje upošteva maksimalna vrednost 20.000 evrov). Za nakup protitočnih mrež je spodnja meja 1.500 evrov (zneski veljajo brez DDV-ja). Zgornja meja sofinanciranja je do 65%, za mlade prevzemnike pa do 80%. Na razpis se lahko posameznik prijavi dve leti zaporedoma, nato mora biti eno leto presledek. Nakup traktorjev 4×4 ostaja, vendar so do sofinanciranja upravičeni tisti, ki v zadnjih 10 letih niso dobili sredstev za nakup traktorja

Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so kmetovalke in kmetovalci ter predstavniki društev prejeli pogodbe za sofinanciranje naložb oz. dejavnosti, nato je sledilo neformalno druženje. Za kulturni program so poskrbeli člani Pevske sekcije Folklorne skupine Duplo Pišece pri KD Orlica Pišece. Prireditev je povezovala Anja Urek.