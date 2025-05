Brežice kot zgled: primer dobre prakse v evropski mreži mladinskih centrov

Piše: C. R.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice), ki upravlja Mladinski center Brežice, že od leta 2013 nosi Znak kakovosti Sveta Evrope (Council of Europe Quality Label for Youth Centres). Brežice so bile med prvimi mladinskimi centri v Evropi in so še danes edini mladinski center v Sloveniji, ki se ponaša s tem prestižnim certifikatom. Znak je bil od podelitve že dvakrat uspešno obnovljen, leto 2025 pa bo zaznamovalo novo ocenjevanje s strani strokovnjakov Sveta Evrope.

Na letošnjem letnem srečanju mreže QL, ki je med 5. in 8. majem 2025 potekalo v Luxembourgu, so Brežice sodelovale kot ena izmed 15 trenutno certificiranih institucij. Povabljene so bile k predstavitvi dobre prakse v okviru tematske delavnice Spaces to promote international and intercultural cooperation. Predstavile so model enotnega, mednarodno usmerjenega mladinskega prostora, ki temelji na strateškem povezovanju mladinskega centra in mladinskega hotela kot enovite platforme za neformalno učenje, evropske izmenjave in medkulturno sodelovanje.

Predstavitev je izpostavila, kako enotna ekipa različnih strokovnih profilov soustvarja prostor, ki presega vlogo nastanitve ali mladinskega programa. V Brežicah nastaja središče mednarodnega mladinskega sodelovanja, ki letno gosti več kot 40 organizacij iz Evrope, omogoča izvedbo seminarjev, izobraževanj, prostovoljskih aktivnosti in kulturnega povezovanja z lokalnim okoljem. Brežiški model se odlikuje po tem, da omogoča tudi sooblikovanje projektov glede na potrebe mladih in aktivno vlogo vseh zaposlenih – od animatorjev do hotelske recepcije – v podpori mladinskemu delu.

V letu 2024 je ZPTM Brežice sodeloval v več evropskih programih, med njimi LearnInn – Digitalisation & AI, Out of the City!, Greening Our Events in Our Strongest Voice. V okviru teh in drugih pobud je zavod pridobil kar 1.647.183,76 EUR nepovratnih sredstev, kar potrjuje njegovo visoko uspešnost pri pripravi in izvajanju mednarodnih projektov ter strateškem pridobivanju evropskih virov.

Mladinski center Brežice redno sodeluje tudi v evropskih pobudah Sveta Evrope in Erasmus+ partnerstvih ter je prepoznan kot ključni akter za izvajanje kakovostnega mladinskega dela, mobilnosti in medkulturnega sodelovanja v Sloveniji. S tem ZPTM utrjuje svoj položaj kot osrednja razvojna institucija, ki ustvarja pogoje za vključevanje mladih v evropski prostor znanja, dialoga in soustvarjanja prihodnosti.

»Predstavili smo, kako je lahko mladinski center več kot le fizični prostor – je platforma vrednot, sodelovanja in povezovanja. To, da smo že več kot desetletje del evropske elite mladinskih centrov, je rezultat dolgoročne občinske strategije, mednarodnega projektnega sodelovanja in kakovostnega dela zavoda,« je poudarila Čanžar.

Ob tem ZPTM Brežice zre tudi v prihodnost. Evropska komisija je nedavno objavila razpis za izbor partnerjev za izvajanje dejavnosti centrov EUROPE DIRECT za obdobje 2026–2030. Naloga teh centrov je približati EU njenim državljanom, spodbujati razprave o evropskih politikah, krepiti aktivno državljanstvo in oblikovati evropski javni prostor. Glede na izkušnje, lokalno zasidranost in mednarodno vpetost ZPTM Brežice resno razmišlja o prijavi, s čimer bi dodatno okrepil svojo vlogo posrednika med lokalno skupnostjo in Evropsko unijo.

Zgodba Brežic tako ostaja ena najprepoznavnejših zgodb o uspehu slovenskega mladinskega sektorja – in hkrati zaveza, da ostajajo odprti prostor za učenje, povezovanje in razvoj prihodnjih generacij.

Srečanje je sicer potekalo v okviru luksemburškega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope, posebni pečat pa mu je dal sprejem pri velikem vojvodi Luksemburga, H.R.H. the Grand Duke of Luxembourg. Dogodka se je udeležil tudi Matjaž Gruden, direktor za demokracijo pri Svetu Evrope, ki je v svojem nagovoru poudaril ključno vlogo mladinskih centrov pri gradnji odprtih in demokratičnih družb.

Vir: ZPTM Brežice