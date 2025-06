Aneks k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe zagotavlja gasilcem več sredstev

Piše: L. Kr.

V torek, 10. junija, je potekal svečani podpis aneksa št. 2 k tripartitni Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice med Občino Brežice, Gasilsko zvezo Brežice in enaintridesetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki delujejo v okviru gasilske zveze in zagotavljajo požarno varnost v lokalni skupnosti. Aneks določa višino sredstev, ki jih bo brežiška občina v letu 2025 zagotovila za izvajanje nalog in dejavnosti gasilske službe ter za nakup potrebne opreme. Letna sredstva znašajo 619.340 evrov, kar je za 90.100 evrov več kot v preteklem letu. Župan Ivan Molan se je ob podpisu aneksa iskreno zahvalil vsem gasilkam in gasilcem, ki opravljajo svoje požrtvovalno delo prostovoljno, brez plačila.

Kot je povedal župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je predstavnikom prostovoljnih gasilskih društev tudi izročil izvode aneksa, občina namenja sredstva za opravljanje dejavnosti gasilske službe ter delovanje gasilske zveze in društev (425.840 evrov), za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil in gasilske zaščitne opreme (načrtovanih 102.000 evrov iz naslova požarne takse) za zdravstvene preglede, vpoklice za nadomestilo plač za udeležbo na izobraževanjih, usposabljanjih operativnih gasilcev ter preglede gasilske in reševalne opreme (22.000 evrov), za vzdrževanje gasilske avto lestve (4.500 evrov), za nakup opreme za potrebe Civilne zaščite občine Brežice ter prostovoljnih gasilskih društev (40.000 evrov iz naslova dogovora za skupna vlaganja z ministrstvom za obrambo) in za strokovne podlage umeščanja objektov za zaščito in reševanje v prostor (10.000 evrov). Povišanje sredstev za delovanje gasilske zveze je povezano z dvema zaposlitvama na gasilski zvezi, oba zaposlena imata tudi gasilsko izobrazbo in lahko v dopoldanskem času, ko je težje zbrati prostovoljne gasilce za intervencijo, tudi sodelujeta pri intervencijah.

Predsednik Gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič se je zahvalil županu in občinskemu svetu za podporo gasilstvu v občini. Kot je dejal, je aneks k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe temeljni akt, ki zagotavlja sredstva za nemoteno delovanje gasilske zveze. Brežiška gasilska zveza zaključuje dolgoročni plan opremljanja prostovoljnih gasilskih društev, pred gasilci pa je že priprava novega dolgoročnega plana opremljanja gasilskih društev. Po napovedi predsednika Kodriča na zvezi načrtujejo, da ga bodo do jeseni uskladili in poenotili načrt opremljanja, v letu 2026 pa predstavili in potrdili na skupščini zveze.

Podpisa aneksa so se poleg predsednic in predsednikov prostovoljnih gasilskih društev udeležili župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik Gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič, poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec in višji svetovalec za področje zaščite in reševanja v občini Brežice Roman Zakšek. Na dogodku so s postrojem sodelovali tudi praporščaki prostovoljnih gasilskih društev. Dogodek je povezovala Anja Urek, kulturni program prireditve so pripravili učenci in učitelji Glasbene šole Brežice – Pia Škaler, Aljaž Vučajnk, Olivija Škaler, Lovro Vučajnk, Val Vučajnk in njihovi mentorji Miran Petelinc, Toni Škaler ter Uroš Polanec.

V občini Brežice v okviru gasilske zveze deluje 31 prostovoljnih gasilskih društev, ki zagotavljajo požarno varnost v občini: PGD Brežice, PGD Brežice – okolica, PGD Bukošek, PGD Bizeljsko, PGD Cerina, PGD Cerklje ob Krki, PGD Dečno Selo, PGD Gabrje pri Dobovi, PGD Globoko, PGD Kapele, PGD Križe 1999, PGD Krška vas, PGD Loče pri Dobovi, PGD Mali Obrež, PGD Mihalovec, PGD Mostec, PGD Obrežje, PGD Orešje, PGD Pirošica, PGD Pišece, PGD Rakovec, PGD Rigonce, PGD Sela pri Dobovi, PGD Skopice, PGD Sobenja vas, PGD Spodnja Pohanca, PGD Sromlje, PGD Stara vas, PGD Velika Dolina, PGD Veliki Obrež in PGD Župelevec.