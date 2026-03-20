Občina Brežice tudi s sajenjem lip izkazala podporo čebelarstvu in čebelam

Piše: C. R.

Občina Brežice je v sredo, 18. marca, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, Občinsko čebelarsko zvezo Brežice ter lokalnimi čebelarskimi društvi posadila tri lipe kot simbol podpore čebelarstvu, naravi in opraševalcem. Akcija poteka v okviru vseslovenske pobude, v kateri Čebelarska zveza Slovenije občinam podarja sadike lip kot tradicionalno medovito drevo in simbol čebelarske dediščine. Ker v občini delujejo tri čebelarska društva – Brežice, Krška vas in Dobova Kapele – so bile posajene tri lipe, vsaka namenjena enemu društvu.

Sajenje se je začelo v Brežicah pri cerkvi sv. Roka, nadaljevalo v Krški vasi pri mostu čez Krko in zaključilo v Dobovi pred stavbo krajevne skupnosti. Dogodka so se udeležili župan Ivan Molan, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Anton Urek, predsednik Čebelarskega društva Dobova Kapele in Občinske čebelarske zveze Brežice Rafko Ogorevc, predsednica Čebelarskega društva Brežice Vesna Kozole, predsednik Čebelarskega društva Krška vas Marjan Tomše ter čebelarji Jože Ferenčak, Tone Hribernik, Franc Petan in Jože Volčanjk. Podporo sta izrazila tudi predstavnika krajevnih skupnosti Franc Jurečič (KS Krška vas) in Andrej Pinterič (KS Dobova).

Podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Anton Urek je ob sajenju poudaril pomen lip v slovenski tradiciji in čebelarstvu: »Lipa je povezana tako s slovenstvom kot čebelarstvom, saj je tipično medovito drevo, ki je tradicionalno v Sloveniji. Že iz zgodovine poznamo praktičnost in uporabnost lipe, njen les je uporabil tudi Martin Krpan, pa tudi čebelarji za izdelavo panjev in satnic. Hkrati pa drevo nudi čebelam obilno pašo predvsem v zgodnjem poletnem času, ko so druge paše relativno slabe. Čebelarska zveza Slovenije spodbuja sajenje lip in drugih medovitih rastlin tako preko razpisov za občine kot čebelarska društva, letos smo brezplačno razdelili več kot 4000 sadik.«

Ob vsaki lipe je postavljena informativna tablica, ki poudarja sodelovanje občine, čebelarskih društev in Čebelarske zveze Slovenije ter skupno skrb za naravo in čebele.

Občina Brežice sicer že vrsto let spodbuja zasaditev medovitih rastlin – ob novogradnjah, občinskih jubilejih in v programu obdarovanja staršev ob rojstvu otroka. Leta 2025 se je brežiška občina pridružila vseslovenski akciji »Dan sajenja medovitih rastlin« ter prejela 100 sadik, med njimi 60 lip in 40 jablan. Drevesa je občina razdelila 11 krajevnim skupnostim, kjer so jih skupaj s prostovoljci zasadili na številnih javnih površinah, kot so okolice vrtcev, šol, športnih objektov, večnamenskih domov in ob sprehajalnih poteh. V skupni akciji s čebelarsko zvezo je občina letos prejela še 24 medovitih dreves in jih ponudila šolam ter vrtcu. S tem občina vztrajno gradi sistemsko podporo naravi, biodiverziteti in čebelarstvu.

Župan Ivan Molan je ob dogodku poudaril pomen zelenega okolja in čebel za občino ter razvoj zelenega turizma: sajenje lip skupaj s čebelarji je po njegovih besedah priložnost, da simbolično spodbudimo občane k skrbi za drevesa in čebele, saj je brez čebel življenje nepredstavljivo.

Z združevanjem moči čebelarjev, lokalne skupnosti in občine Brežice se utrjuje vizija občine kot zelene, trajnostno usmerjene in naravi prijazne destinacije, ki ostaja zavezana skrbi za okolje in podpori medovitih rastlin.