58. Mednarodni obrtni sejem v Celju se nezadržno približuje – kaj letos prinaša?

Piše: Vančo K. Tegov

Kaj prinaša MOS letos, na eni strani razstavljavcem in obiskovalcem na drugi? Čas od 16-20. septembra bo dal odgovore na vaša vprašanja.

Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji. Sejem bo 16. septembra slavnostno odprl predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša.

Na 30.000 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1.100 blagovnimi znamkami iz 22 držav, sejem pa naj bi po napovedih obiskalo okoli 50.000 ljudi.

Pomembna novost letošnje izvedbe je jasnejša vsebinska razdelitev na dva osrednja sklopa – MOS Svet bivanja in MOS Svet poslovnih priložnosti.

Na Celjskem sejmu obljubljajo pet dni raznolikega sejemskega in strokovnega dogajanja, novih idej, konkretnih rešitev ter priložnosti za poslovno in osebno povezovanje.

Prav je, da ste tudi vi del tega. Kot obiskovalec ali kot razstavljavec.

Letošnji MOS nosi podnaslov Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, saj njegovo osrednjo vsebinsko usmeritev predstavljata prav povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti.

MOS ostaja prostor, kjer podjetja iščejo nove poslovne partnerje in trge, obiskovalci pa lahko na enem mestu primerjajo ponudbo, pridobijo informacije ter poiščejo rešitve za dom, poslovanje in kakovostnejše življenje.

»MOS je odraz aktualnega dogajanja v gospodarstvu in se skupaj z njim nenehno razvija. Njegova vrednost ni le v številu razstavljavcev in obiskovalcev, temveč predvsem v stikih, ki se na sejmu vzpostavijo, informacijah, ki jih ljudje pridobijo, ter poslovnih in osebnih odločitvah, ki jih lahko sprejmejo na podlagi neposrednega stika s ponudniki,« poudarja Renata Košenina, direktorica PE Celjski sejem.

Dva vsebinska sklopa za različne potrebe obiskovalcev na enem mestu

MOS 2026 bo vsebinsko razdeljen na dva osrednja sklopa: MOS Svet bivanja in MOS Svet poslovnih priložnosti.

Razdelitev izhaja iz potreb dveh ključnih skupin obiskovalcev – splošne in poslovne javnosti – ter omogoča preglednejšo predstavitev razstavljavcev in lažje načrtovanje obiska.

MOS Svet bivanja bo ponudil rešitve s področij gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, stavbnega pohištva, notranje opreme, zunanje ureditve, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.

Pomemben del ponudbe bodo tudi turistične destinacije, možnosti za aktiven oddih ter lokalna ponudba hrane in pijače.

V ospredju bodo celovite rešitve, ki uporabnikom omogočajo zmanjšanje porabe energije in stroškov bivanja.

Obiskovalci bodo lahko različne možnosti primerjali, izdelke preizkusili ter se o svojih projektih neposredno posvetovali s ponudniki in neodvisnimi strokovnjaki.

MOS Svet poslovnih priložnosti bo povezoval podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo.

Predstavljene bodo rešitve za podjetja, obrtnike in samostojne podjetnike – od avtomatizacije poslovnih procesov, finančnih in kadrovskih storitev do logistike, energetike, poslovnega svetovanja in novih tehnologij.

Sejem bo podjetjem omogočil neposreden stik s kupci, preverjanje odziva trga, predstavitev novih rešitev ter sklepanje poslovnih partnerstev.

Oba svetova bo povezovalo doživetje sejma – možnost, da obiskovalci izdelke in tehnologije vidijo, preizkusijo in spoznajo v živo.

Okrepljena mednarodna udeležba

Na MOS-u bodo neposredno sodelovali razstavljavci iz Albanije, Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Srbije in Slovenije, prek zastopnikov pa bodo predstavljene tudi blagovne znamke iz dodatnih 13 držav.

Kje se lahko srečata slovensko znanje in priložnosti albanskega trga?

Na poslovnem forumu Slovenija – Albanija, Gospodarski most, ki bo 17. septembra na sejmu MOS | Celjski sejem d. d., bodo povezali predstavnike gospodarstva in institucij obeh držav.

Posebno pozornost bodo namenili lesnopredelovalni industriji. Slovenija ima na tem področju bogato znanje in izkušnje pri razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo, v Albaniji pa rastejo investicije in povpraševanje po kakovostnih gradbenih materialih in pohištvu.

O možnostih za sodelovanje bodo med drugim spregovorili Laura Saro, direktorica Invest in Albania, Oljan Kanushi, veleposlanik Republike Albanije v Sloveniji, in mag. Nataša Kos, namestnica direktorice Spirita.

Del programa bo namenjen tudi izvozu na albanski trg, investicijskemu okolju ter možnostim financiranja in podpore pri poslovanju na Zahodnem Balkanu.

Forum bo svoje delo sklenil s poslovnim mreženjem slovenskih in albanskih udeležencev.

Celje – regijsko, evropsko sejemsko in poslovno središče

V času sejma v Celje pride veliko razstavljavcev, poslovnih partnerjev in obiskovalcev iz Slovenije in tujine, kar pomembno vpliva na nastanitvene in gostinske ponudnike, trgovce, prevoznike ter druge storitvene dejavnosti v mestu in širši regiji.

MOS hkrati krepi prepoznavnost Celja kot sejemskega in poslovnega središča. Dogodek je skozi desetletja postal tesno povezan z identiteto mesta, zato na Celjskem sejmu poudarjajo pomen nadaljnjega sodelovanja med sejemsko dejavnostjo, mestom in turističnimi ponudniki.

Pridite in bodite del zgodbe.