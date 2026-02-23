(VIDEO) O čem sta leta 2022 kramljala Smodej in Asta Vrečko?

Piše: G. B.

Kot je znano, je glavna vez med Asto Vrečko in Dušanom Smodejem intervju, ki ga je Smodej naredil poleti 2022, kakšen mesec izbruhom afere Fotopub.

Kasneje je Asta Vrečko zatrjevala, da je bil intervju za spletno revijo kulturnik.si dogovorjen z Nejcem Krevsom, ne pa tudi s Smodejem, ki naj bi prišel nenapovedano. Češ, takrat se je z njim prvič pogovarjala.

Zame ključno vprašanje v celotni aferi Fotopub je, ali se je ministrica na vladi izločila iz odločanja o privilegijih v kulturi samozaposlene ex-ministrice? Potem ko volivci brcnejo Levico iz parlamenta… #integritetaŠteje #zlatoPadalo @Demokracija1 https://t.co/XggNYitDt5 pic.twitter.com/OPC10bd9CT — Volitve 2026 🇸🇮 (parody account) (@tolemamo) February 23, 2026

No, tu je ministrica odgovarjala na vprašanje glede plačila za samozaposlene v kulturi in morda je s tem pripravljala udobje za čas po letu 2026. Videti je namreč, da bo ministrica po 22. marcu spet na “minimalcu” …