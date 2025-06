Včeraj smo obeležili Dan Primoža Trubarja

Piše: C. R.

Slovenski kulturni praznik, ki ni dela prost dan, ima velik simbolni pomen. Posvečen je očetu slovenskega knjižnega jezika, saj je Primož Trubar leta 1550 izdal prvi slovenski knjigi Katekizem in Abecednik.

“Danes se spominjamo moža, ki je s peresom začel pisati zgodbo slovenskega naroda,” je včeraj zapisal Kulturni forum SDS. Preostal zapis objavljamo v nadaljevanju:

Primož Trubar – naš duhovnik, pisatelj, reformator – je tisti, ki nam je dal prvo slovensko besedo v knjigi. Bil je vizionar, ki je verjel v moč jezika, vere in narodne zavesti

Trubar ni bil le pisec. Bil je mož pokončne drže, poguma in jasnega cilja. V času, ko Slovenci še nismo imeli svoje države, ko nas mnogi niso priznavali kot narod, je on jasno zapisal: “Stati inu obstati!”. Ta misel ni le zgodovinski zapis – je temeljna zaveza, ki nas kot narod zavezuje še danes.

Njegova vera je bila trdna. Ni iskal koristi, temveč resnico. Hotel je, da vsak Slovenec razume Božjo besedo. Da vsakdo lahko v svojem jeziku spozna, kaj pomeni dobro in prav. Zato mu danes izrekamo zahvalo kot človeku, ki je postavil temelje tako naši kulturi kot tudi naši vrednostni usmeritvi.

Trubarjeva pot ni bila lahka. Preganjan, izgnan, pa vendar zvest. Ni pozabil na svoj narod. Ni se uklonil tujcem. Ostal je Slovenec. Ostal je domoljub.

Danes, ko živimo v svoji svobodni državi, moramo ohranjati vrednote, ki jih je zastopal Trubar: ljubezen do domovine, spoštovanje do jezika, moč vere in narodne zavesti. To je tisto, kar nas kot narod ohranja in krepi.

Naj bo današnji dan priložnost, da znova premislimo o vrednosti jezika, o moči knjige in o odgovornosti, ki jo imamo do naše kulture in zgodovine. Da spoštujemo tiste, ki so gradili temelje, na katerih danes stojimo.

Zato se Primožu Trubarju poklanjamo ne le kot zgodovinski osebnosti, temveč kot trajni priči, da Slovenci znamo stati pokončno kadar vemo, kdo smo in kam gremo.

Naj živi slovenska beseda. Naj živi slovenska kultura.