Vabljeni na predstavitev knjige Boruta Koruna “Slovenci: naši davni predniki”

Piše: Slovenska konferenca SSK

Vljudno vas vabimo na predstavitev knjige Boruta Koruna Slovenci: naši davni predniki. Na predstavitvi, ki bo 2. aprila ob 17. uri v prostorih SSK na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani bosta sodelovala publicist in avtor knjige Borut Korun ter prevajalec, publicist, urednik in politični filozof Andrej Lokar.

Knjiga Slovenci: naši davni predniki pripoveduje o Slovencih najzgodnejših časov: o zgodovinskem dogajanju od 6. do konca 9. stoletja, o njihovem vsakdanjem življenju, verovanjih, kulturi, božanstvih, ki so jih častili, o slovenskem jeziku, Brižinskih spomenikih, stari cerkveni slovanščini, o Cirilu in Metodu in še kaj.

Je prvo delo, ki naše prednike prikazuje v celoti in poljudno, vsakomur razumljivo, hkrati pa prinaša nekaj povsem novih spoznanj. Avtor je prikazal tudi še druge »soigralce« na zgodovinskem odru, nekatera prazgodovinska ljudstva in druga ljudstva, ki so tako ali drugače vplivala na Slovence. Knjiga postavlja naše prednike v novo zgodovinsko, antropološko in kulturno perspektivo.

Spremno besedo je napisal Igor Grdina. Knjiga je izpopolnitev zbornika “Slovenci v zgodnjem srednjem veku”, ki je pri SSK izšel leta 2012 ob istoimenskem simpoziju.